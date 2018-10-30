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Синод УПЦ КП принял решение о молитвах за Патриарха Варфоломея

Вторник, 30 октября 2018, 00:27
Синод УПЦ КП принял решение о молитвах за Патриарха Варфоломея

Священный Синод Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) 29 октября принял решение о молитве за Вселенского Патриарха Варфоломея как предстоятеля православных церквей.

Об этом говорится в постановлении Синода.

"Учитывая обстоятельства, на время до следующего распоряжения - благословить архиереям Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата предоставить указание в их кафедральных соборах на богослужениях преподносить отдельные молитвенные просьбы за Его Святейшество Вселенского Патриарха Варфоломея", - говорится в заявлении УПЦ.

11 октября синод Вселенского патриархата поддержал предоставление автокефалии Украинской церкви.

Также синод снял анафему с главы УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православная церкви Макария.

Глава УПЦ Киевского патриархата Филарет заявил, что в ближайшее время состоится объединительный Архиерейский собор для создания единой Украинской поместной церкви.

В Российской православной церкви пообещали жесткий ответ на действия Константинополя в отношении Украины.

15 октября синод Русской православной церкви признал невозможным ее дальнейшее пребывание в евхаристическом общении с Константинопольским патриархатом.

Синод Русской православной церкви за рубежом, базирующийся в Нью-Йорке, также заявил о прекращении "евхаристического" общения со Вселенским патриархатом.

26 октября глава Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет заявил, что кандидатов на главу объединенной Украинской православной церкви и процедуру его избрания определит Собор трех церквей, дата которого зависит от вселенского патриарха.

Темы: церковьрелигия
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