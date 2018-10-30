США спрямують 5 тисяч військових на кордон з Мексикою для стримування "караванів мігрантів"

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Вівторок, 30 жовтня 2018, 02:05

У США заявили, що залучать 5 200 військовослужбовців у якості реагування на загрозу масового проникнення в країну незаконних мігрантів, які прямують через Мексику до кордону США.

Про це повідомляє Reuters.

Генерал Терренс О'Шогнессі, глава Північного командування США, заявив, що 800 військовослужбовців США вже відправили на кордон між Мексикою і Техасом, а інші були направлені до кордонів у Каліфорнії та Арізоні.

"Президент дав зрозуміти, що безпека кордонів - це національна безпека", - підкреслив генерал.

О'Шогнессі заявив, що деякі солдати будуть озброєні.

Водночас у США підкреслили, що війська не будуть виконувати поліцейських функцій, натомість забезпечуватимуть підтримку прикордонних підрозділів - зокрема, у будівництві барикад та відеоспостереження за кордоном.

Минулого тижня у Пентагоні заявляли, що планують відправити на південний кордон 800 військових.

Теми: США міграція
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