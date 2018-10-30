США направят 5 тысяч военных на границу с Мексикой для сдерживания "караванов мигрантов"

В США заявили, что привлекут 5 200 военнослужащих в качестве реагирования на угрозу массового проникновения в страну незаконных мигрантов, следующих через Мексику к границе США.

Об этом сообщает Reuters.

Генерал Терренс О'Шогнесси, глава Северного командования США, заявил, что 800 военнослужащих США уже отправили на границу между Мексикой и Техасом, а остальные были направлены к границам в Калифорнии и Аризоне.

"Президент дал понять, что безопасность границ - это национальная безопасность", - подчеркнул генерал.

О'Шогнесси заявил, что некоторые солдаты будут вооружены.

В то же время в США подчеркнули, что войска не будут выполнять полицейских функций, а будут обеспечивать поддержку пограничных подразделений - в частности, в строительстве баррикад и видеонаблюдения за границей.

На прошлой неделе в Пентагоне заявляли, что планируют отправить на южную границу 800 военных.