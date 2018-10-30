ООС: Бойовики збільшили інтенсивність застосування стрілецької зброї, 1 поранений

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Вівторок, 30 жовтня 2018, 07:30

Минулої доби бойовики 20 разів порушили режим тиші. 1 український військовий отримав поранення. Від початку поточної доби окупанти обстріляли позиції ОС біля Павлополя - втрат серед бійців ЗСУ немає.

Про це йдеться у зведенні прес-центру Об'єднаних сил станом на 7:00 30 жовтня.

"Кількість обстрілів в порівнянні з попередньою добою не зросла, але противник збільшив інтенсивність застосування стрілецької зброї, зокрема і великокаліберної", - підкреслили у штабі.

"Ворог вів вогонь по наших позиціях в районах населених пунктів Станиця Луганська, Верхньоторецьке, Авдіївка, Піски, Красногорівка, Новотроїцьке, Новомихайлівка, Чермалик, Павлопіль, Гнутове, Водяне та Лебединське", - йдеться у звіті.

Під час ведення бойових дій протягом минулої доби один військовослужбовець ОС отримав поранення.

Від початку цієї доби бойовики зі стрілецької зброї,обстріляли українські у районі Павлополя. Втрат серед бійців ЗСУ немає.

За даними розвідки, 29 жовтня 1 бойовика було знищено, ще 2 - поранено.

Теми: ООС бойові дії
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