ООС: Боевики увеличили интенсивность применения стрелкового оружия, 1 раненый

За прошедшие сутки боевики 20 раз нарушили режим тишины. 1 украинский военный получил ранение. С начала текущих суток оккупанты обстреляли позиции ОС возле Павлополя - потерь среди бойцов ВСУ нет.

Об этом говорится в сводке пресс-центра Объединенных сил по состоянию на 7:00 30 октября.

"Количество обстрелов по сравнению с предыдущими сутками не выросло, но противник увеличил интенсивность применения стрелкового оружия, в том числе и крупнокалиберного", - подчеркнули в штабе.

"Враг вел огонь по нашим позициям в районах населенных пунктов Станица Луганская, Верхнеторецкое, Авдеевка, Пески, Красногоровка, Новотроицкое, Новомихайловка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное и Лебединское", - говорится в отчете.

При ведении боевых действий за прошедшие сутки один военнослужащий ОС получил ранение.

С начала этих суток боевики из стрелкового оружия обстреляли украинские в районе Павлополь. Потерь среди бойцов ВСУ нет.

По данным разведки, 29 1 октября боевик был уничтожен, еще 2 - ранены.