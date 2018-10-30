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Клімкін: Подвійне громадянство може бути лише за чітких умов

Вівторок, 30 жовтня 2018, 09:18

Українцям необхідно почати суспільну дискусію щодо можливості бути громадянином декількох країн.

Про це заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін під час виступу у Львові, повідолмяє "Європейська правда".

"Зараз ми в Україні маємо почати суспільну дискусію щодо можливості бути громадянином декількох країн, потрібно чесно це сказати. Проте ми не можемо навіть говорити про подвійне громадянство з Росією під час де-факто війни з нею", - сказав він.

"Ті, хто має російські паспорти, хай їх здають, всі інші – давайте розмовляти. Подвійне громадянство може бути лише за чітких умов. Його не зможуть мати військові командири, воно не дає можливості обіймати певні посади", - додав міністр.

Він нагадав, що подвійне громадянство практикують у деяких країнах Європи. "Натомість у нас його носії порушують законодавство, хоча це ще не означає, що вони – злочинці. В АТО загинули щонайменше 11 громадян Угорщини (мешканців Закарпаття з подвійним громадянством. - ЄП)", - зазначив Клімкін.

Наразі українське законодавство прямо забороняє подвійне громадянство для державних службовців. Раніше міністр наголошував, що ця норма має залишатися чинною.

Детальніше читайте у матеріалі 

"Війна з РФ, поступки Угорщині та "емоційна дружба" з Польщею: про що розповів Клімкін в УКУ".

"Українська правда" у Threads

Теми: громадянствоКлімкін
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