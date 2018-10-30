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Климкин: Двойное гражданство может быть только при четких условиях

Вторник, 30 октября 2018, 09:18

Украинцам необходимо начать общественную дискуссию о возможности быть гражданином нескольких стран.

Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин во время выступления во Львове, сообщает "Европейская правда".

"Сейчас мы в Украине должны начать общественную дискуссию о возможности быть гражданином нескольких стран, нужно честно это сказать. Однако мы не можем даже говорить о двойном гражданстве с Россией во время де-факто войны с ней", - сказал он.

"Те, у кого есть российские паспорта, пусть их сдают, все остальные - давайте разговаривать. Двойное гражданство может быть только при четких условиях. Его не смогут иметь военные командиры, оно не дает возможности занимать определенные должности", - добавил министр.

Он напомнил, что двойное гражданство практикуют в некоторых странах Европы. "А у нас его носители нарушают законодательство, хотя это еще не значит, что они - преступники. В АТО погибли по меньшей мере 11 граждан Венгрии (жителей Закарпатья с двойным гражданством. - ЕП)", - отметил Климкин.

Сейчас украинское законодательство прямо запрещает двойное гражданство для государственных служащих. Ранее министр отмечал, что эта норма должна оставаться в силе.

Подробнее читайте в материале 

"Война с РФ, уступки Венгрии и "эмоциональная дружба" с Польшей: о чем рассказал Климкин в УКУ".

Темы: гражданствоКлимкин
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