Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

При аварії російський авіаносець отримав п'ятиметрову пробоїну

Вівторок, 30 жовтня 2018, 11:33

При аварії на судноремонтному заводі в Мурманську російський авіаносець "Адмірал Кузнєцов" отримав пробоїну 4 на 5 метрів.

Про це повідомив російському "Інтерфаксу" у вівторок глава Об'єднаної суднобудівної корпорації РФ Олексій Рахманов.

За словами глави ОСК, в результаті падіння крана авіаносець отримав пошкодження борта вище ватерлінії.

"Є рваний отвір розміром чотири на п'ять метрів", – повідомив Рахманов.

За фактом НП на плавдоці порушено кримінальну справу за статтею "Порушення правил безпеки при веденні інших робіт, що призвело до смерті людини з необережності".

Як заявили в СКР, чотирьох працівників витягнули з води з ознаками обмороження, один вважається зниклим безвісти.

Поки немає ясності, чи буде піднято затонулий на 82-му судноремонтному заводі плавучий док, в якому стояв авіаносець "Адмірал Кузнєцов"

"Сказати точно, наскільки можливо підняти цей док, можна буде після того, як цей об'єкт обстежують водолази і подивляться, в якому стані знаходиться обладнання", - повідомив Рахманов.

"Глибини біля причальної стінки 82-го заводу досить великі. Навіть не спираючись на технічну можливість, ця операція (підйому) буде непростою і, швидше за все, дуже дорогою", – сказав глава ОСК.

"Підняти док, який має вантажопідйомність 80 тис. тонн, це сама по собі операція, яка буде коштувати чималих грошей", – зазначив він.

Як повідомлялося, плавучий док затонув при виході з нього важкого авіаносного крейсера "Адмірал Кузнєцов" на АТ "82 судноремонтний завод" (82 СРЗ, мікрорайон Росляково, Мурманськ) в ніч на 30 жовтня. За даними місцевих ЗМІ, під час інциденту впали два баштові крани.

Зазначалося, що ПД-50 був найбільшим у світі плавдоком, єдиним, здатним прийняти на ремонт "Адмірал Кузнєцов" - останній з російських авіаносців.

Теми: Росіяфлот
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

США хочуть перемоги України – Байден

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
Росія
Росіян заманюють на море до Маріуполя брехнею про глибокий тил – Андрющенко
Британська розвідка знайшла доказ, що Суровікіна в РФ "посунули на другий план"
Росія втратила в війні ще пів тисячі військових, 17 артилерійських систем і ППО
Останні новини
03:30
Після ракетного удару на лівому березі Києва горять будинки та автомобілі, є постраждалі
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Підтримка України є важливою для всього світу
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
Усі новини...
Реклама: