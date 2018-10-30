При аварії російський авіаносець отримав п'ятиметрову пробоїну

При аварії на судноремонтному заводі в Мурманську російський авіаносець "Адмірал Кузнєцов" отримав пробоїну 4 на 5 метрів.

Про це повідомив російському "Інтерфаксу" у вівторок глава Об'єднаної суднобудівної корпорації РФ Олексій Рахманов.

За словами глави ОСК, в результаті падіння крана авіаносець отримав пошкодження борта вище ватерлінії.

"Є рваний отвір розміром чотири на п'ять метрів", – повідомив Рахманов.

За фактом НП на плавдоці порушено кримінальну справу за статтею "Порушення правил безпеки при веденні інших робіт, що призвело до смерті людини з необережності".

Як заявили в СКР, чотирьох працівників витягнули з води з ознаками обмороження, один вважається зниклим безвісти.

Поки немає ясності, чи буде піднято затонулий на 82-му судноремонтному заводі плавучий док, в якому стояв авіаносець "Адмірал Кузнєцов"

"Сказати точно, наскільки можливо підняти цей док, можна буде після того, як цей об'єкт обстежують водолази і подивляться, в якому стані знаходиться обладнання", - повідомив Рахманов.

"Глибини біля причальної стінки 82-го заводу досить великі. Навіть не спираючись на технічну можливість, ця операція (підйому) буде непростою і, швидше за все, дуже дорогою", – сказав глава ОСК.

"Підняти док, який має вантажопідйомність 80 тис. тонн, це сама по собі операція, яка буде коштувати чималих грошей", – зазначив він.

Як повідомлялося, плавучий док затонув при виході з нього важкого авіаносного крейсера "Адмірал Кузнєцов" на АТ "82 судноремонтний завод" (82 СРЗ, мікрорайон Росляково, Мурманськ) в ніч на 30 жовтня. За даними місцевих ЗМІ, під час інциденту впали два баштові крани.

Зазначалося, що ПД-50 був найбільшим у світі плавдоком, єдиним, здатним прийняти на ремонт "Адмірал Кузнєцов" - останній з російських авіаносців.