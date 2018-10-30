При аварии российский авианосец получил пятиметровую пробоину

При аварии на судоремонтном заводе в Мурманске российский авианосец "Адмирал Кузнецов" получил пробоину 4 на 5 метров.

Об этом сообщил российскому "Интерфаксу" во вторник глава Объединенной судостроительной корпорации РФ Алексей Рахманов.

По словам главы ОСК, в результате падения крана авианосец получил повреждение борта выше ватерлинии.

"Есть рваное отверстие размером четыре на пять метров", – сообщил Рахманов.

По факту ЧП на плавдоке возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Как заявили в СКР, четверо работников извлечены из воды с признаками обморожения, один считается пропавшим без вести.

Пока нет ясности, будет ли поднят затонувший на 82-м судоремонтном заводе плавучий док, в котором стоял авианосец "Адмирал Кузнецов"

"Сказать точно, насколько возможно поднять этот док, можно будет после того, как этот объект обследуют водолазы и посмотрят, в каком состоянии находится оборудование", - сообщил Рахманов.

"Глубины у причальной стенки 82-го завода весьма большие. Даже не опираясь на техническую возможность, эта операция (подъема) будет непростой и, скорее всего, очень дорогостоящей", - сказал глава ОСК.

"Поднять док, который имеет грузоподъемность 80 тыс. тонн, это сама по себе операция, которая будет стоить немалых денег", – отметил он.

Как сообщалось, плавучий док затонул при выходе из него тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" на АО "82 судоремонтный завод" (82 СРЗ, микрорайон Росляково, Мурманск) в ночь на 30 октября. По данным местных СМИ, во время инцидента упали два башенных крана.

Отмечалось, что ПД-50 был самым большим в мире плавдоком, единственным, способным принять на ремонт "Адмирал Кузнецов" - последний из российских авианосцев.