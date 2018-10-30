Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Наєв: Військові не мають завдання звільнити Дебальцеве чи інший населений пункт

Вівторок, 30 жовтня 2018, 12:06

Перед українськими військовими в районі проведення операції Об'єднаних сил не стоїть завдання просунутися по лінії зіткнення чи звільнити певний населений пункт.

Про це заявив командувач ООС Сергій Наєв в інтерв’ю "ВВС Україна".

За його словами, взяття під контроль населених пунктів  на Донбасі залежить від воєнної обстановки.

"Якщо буде загроза населенню і воїнам ООС, то будуть і відповідні рішення. Але просування до лінії зіткнення не є пріоритетом. Пріоритет - збереження життя і здоров'я цивільних та бійців", - пояснив він.

Наєв додав, що мета ООС - звільнення всієї тимчасово окупованої  Росією території на сході України.

"Президент наголосив, що це можна зробити лише політико-дипломатичним шляхом", - сказав командувач ООС.

Проте, за словами Наєва, об'єднані сили готові до різних видів воєнних дій, але наразі у військових не стоїть завдання звільнити Дебальцеве чи інший населений пункт.

"Головне - стабілізувати ситуацію на лінії зіткнення та гарантувати безпеку для розвитку Донецької і Луганської областей", - сказав Наєв.

Він також розповів, що в ООС були готові до останніх нападів бойовиків.

У серпні Наєв заявив, що з початку проведення операції Об'єднаних сил на сході України Збройні сили взяли під контроль 15 кв км української території.

Читайте також: Війна і міф. Що не так зі "звільненням" територій на Сході?

Українська правда
Теми: ООСДонбасРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

США хочуть перемоги України – Байден

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
ООС
На Донбасі загинув командир спецзагону окупантів "Ахмат" – РосЗМІ
На Донбасі РФ активно атакує, 10 нападів відбито – зведення штабу ООС
Українські захисники відбили 9 атак ворога, знищили гелікоптер і 19 танків – ООС
Останні новини
03:30
Після ракетного удару на лівому березі Києва горять будинки та автомобілі, є постраждалі
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Підтримка України є важливою для всього світу
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
Усі новини...
Реклама: