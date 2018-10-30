Перед українськими військовими в районі проведення Операції об'єднаних сил не стоїть завдання просунутися по лінії зіткнення на Донбасі.

Про це заявив командувач Операції об’єднаних сил Сергій Наєв в інтерв’ю "ВВС Україна".

За його словами, взяття під контроль населених пунктів на Донбасі залежить від воєнної обстановки.

"Якщо буде загроза населенню і воїнам ООС, то будуть і відповідні рішення. Але просування до лінії зіткнення не є пріоритетом. Пріоритет - збереження життя і здоров'я цивільних та бійців", - пояснив він.

Наєв додав, що мета ООС - звільнення всієї тимчасово окупованої Росією території на сході України.

"Президент наголосив, що це можна зробити лише політико-дипломатичним шляхом", - сказав командувач ООС.

Проте, за словами Наєва, об'єднані сили готові до різних видів воєнних дій, але наразі у військових не стоїть завдання звільнити Дебальцеве чи інший населений пункт.

"Головне - стабілізувати ситуацію на лінії зіткнення та гарантувати безпеку для розвитку Донецької і Луганської областей", - сказав Наєв.

Він також розповів, що в ООС були готові до останніх нападів бойовиків.