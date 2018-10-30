Наев: Военные не имеют задачи освободить Дебальцево или другой населенный пункт

Перед украинскими военными в районе проведения операции Объединенных сил не стоит задача продвинуться по линии соприкосновения или освободить определенный населенный пункт.

Об этом заявил командующий ООС Сергей Наев в интервью "ВВС Украина".

По его словам, взятие под контроль населенных пунктов на Донбассе зависит от военной обстановки.

"Если будет угроза населению и воинам ООС, то будут и соответствующие решения. Но продвижение к линии соприкосновения не является приоритетом. Приоритет - сохранение жизни и здоровья гражданских и бойцов", - пояснил он.

Наев добавил, что цель ООС - освобождение всей временно оккупированной Россией территории на востоке Украины.

"Президент подчеркнул, что это можно сделать только политико-дипломатическим путем", - сказал командующий ООС.

Однако, по словам Наева, объединенные силы готовы к различным видам военных действий, но пока у военных не стоит задача освободить Дебальцево или иной населенный пункт.

"Главное - стабилизировать ситуацию на линии соприкосновения и гарантировать безопасность для развития Донецкой и Луганской областей", - сказал Наев.

Он также рассказал, что в ООС были готовы к последним нападениям боевиков.

В августе Наев заявил, что с начала проведения операции Объединенных сил на востоке Украины Вооруженные силы взяли под контроль 15 кв км украинской территории.

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