Наев: Военные не имеют задачи освободить Дебальцево или другой населенный пункт

2324 просмотра
Вторник, 30 октября 2018, 13:06

Перед украинскими военными в районе проведения операции Объединенных сил не стоит задача продвинуться по линии соприкосновения или освободить определенный населенный пункт.

Об этом заявил командующий ООС Сергей Наев в интервью "ВВС Украина".

По его словам, взятие под контроль населенных пунктов на Донбассе зависит от военной обстановки.

"Если будет угроза населению и воинам ООС, то будут и соответствующие решения. Но продвижение к линии соприкосновения не является приоритетом. Приоритет - сохранение жизни и здоровья гражданских и бойцов", - пояснил он.

Наев добавил, что цель ООС - освобождение всей временно оккупированной Россией территории на востоке Украины.

"Президент подчеркнул, что это можно сделать только политико-дипломатическим путем", - сказал командующий ООС.

Однако, по словам Наева, объединенные силы готовы к различным видам военных действий, но пока у военных не стоит задача освободить Дебальцево или иной населенный пункт.

"Главное - стабилизировать ситуацию на линии соприкосновения и гарантировать безопасность для развития Донецкой и Луганской областей", - сказал Наев.

Он также рассказал, что в ООС были готовы к последним нападениям боевиков.

В августе Наев заявил, что с начала проведения операции Объединенных сил на востоке Украины Вооруженные силы взяли под контроль 15 кв км украинской территории.

Читайте также: Война и миф. Что не так с "освобождением" территорий на Востоке?

Украинская правда
Темы: ООС Донбасс Росcия
powered by lun.ua
По теме
ООС: Боевики увеличили интенсивность применения стрелкового оружия, 1 раненый 30 октября 2018, 07:30
ООС: Боевики били из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, потерь нет 29 октября 2018, 18:16
ООС: 19 обстрелов, оккупанты сосредоточили огонь на Приазовье 29 октября 2018, 07:59
Все новости
Главные новости
Порошенко назначил нового губернатора Киевщины
Наев: Военные не имеют задачи освободить Дебальцево или другой населенный пункт
Пограничники: РФ готовится к экономической блокаде портов Украины
Суд назвал дату последнего слова Януковича перед приговором
Все новости
Опыт

Как это – быть профессиональным грибником на Прикарпатье

психология

Как разорвать отношения: 4 советы, которые помогут избежать недоразумений

Поиск по сайту
Архив
Весь архів