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Порошенко призначив нового губернатора Київщини

Вівторок, 30 жовтня 2018, 12:40
Порошенко призначив нового губернатора Київщини

Президент Петро Порошенко призначив головою Київської обласної державної адміністрації колишнього начальника Національної поліції в Києві, першого заступника голови Одеської обласної державної адміністрації Олександра Терещука.

Відповідний указ від 30 жовтня розміщений на сайті глави держави.

"Призначити Терещука Олександра Дмитровича головою Київської обласної державної адміністрації з 30 жовтня 2018 року з оплатою праці відповідно до законодавства", – йдеться в документі.

Як повідомляє прес-служба президента, під час представлення нового голови КОДА Порошенко заявив, що ставить Терещуку "головне завдання – це захист людей, в тому числі і соціальний захист.

"Ми маємо бути абсолютно відкритими до проблем людей і не класти проблеми у "довгу шухляду", а вирішувати їх", – глава держави.

Зокрема Порошенко згадав монетизацію субсидій.

За його словами, механізм монетизації субсидій має бути негайно розроблений і запроваджений якомога швидше.

Як повідомлялось, протягом останніх двох тижнів до Кабміну з Адміністрації президента надійшли подання на звільнення чотирьох губернаторів.

Співрозмовники "Української правди" в АП, залучені у процес, пояснили відставку губернатора Київщини Олександра Горгана тим, що він "втомився не тягнути" навантаження.

У той же час вони запевнили, що відставка Горгана не означає розрив стосунків між Банковою і лідером парламентської групи "Воля народу" Ярославом Москаленком, який протегував Горгана.

24 жовтня Кабінет міністрів погодив звільнення голів Київської, Луганської, Чернівецької та Черкаської обласних державних адміністрацій.

Олександр Терещук з вересня 1995 року працював у структурах Головного управління МВС України в місті Києві.

З листопада 2012 по липень 2014 року Терещук очолював управління МВС у Волинській області. Таким чином підпадав під люстрацію.

З липня 2014 року він був начальником Головного управління МВС у місті Києві.

Водночас у липні 2015 року президент скасував люстрацію генерал-майора Терещука.

У травні 2015 року видання "Наші гроші" повідомило, що Терещук побудував триповерховий особняк на землі, яка заарештована за підозрою в незаконному виділенні.

Сам Терещук заявляв, що має всі необхідні акти на землю, і будівництво його будинку було повністю законним.

З квітня 2016 року до нині Терещук займав посаду заступника голови Одеської ОДА.

Українська правда

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Теми: Київська областьПорошенко
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