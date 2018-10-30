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Порошенко назначил нового губернатора Киевщины

Вторник, 30 октября 2018, 12:40
Порошенко назначил нового губернатора Киевщины

Президент Петр Порошенко назначил председателем Киевской областной государственной администрации бывшего начальника Национальной полиции в Киеве, первого заместителя председателя Одесской областной государственной администрации Александра Терещук.

Соответствующий указ от 30 октября размещен на сайте главы государства.

"Назначить Терещука Александра Дмитриевича председателем Киевской областной государственной администрации с 30 октября 2018 года с оплатой труда в соответствии с законодательством", - говорится в документе.

Как сообщает пресс-служба президента, во время представления нового председателя КОГА Порошенко заявил, что ставит Терещуку "главную задачу - это защита людей, в том числе и социальная защита".

"Мы должны быть абсолютно открытыми к проблемам людей и не класть проблемы в "долгий ящик", а решать их", сказал - глава государства.

В частности Порошенко упомянул монетизацию субсидий.

По его словам, механизм монетизации субсидий должен быть немедленно разработан и внедрен как можно быстрее.

Как сообщалось, в течение последних двух недель в Кабмин из администрации президента поступили представления на увольнение четырех губернаторов.

Собеседники "Украинской правды" в АП, вовлеченные в процесс, объяснили отставку губернатора Киевщины Александра Горгана тем, что он "устал не тянуть" нагрузки.

В то же время они заверили, что отставка Горгана не означает разрыв отношений между Банковой и лидером парламентской группы "Воля народа" Ярославом Москаленко, который покровительствовал Горгану.

24 октября Кабинет министров согласовал увольнение глав Киевской, Луганской, Черновицкой и Черкасской областных государственных администраций.

Александр Терещук с сентября 1995 года работал в структурах Главного управления МВД Украины в городе Киеве.

С ноября 2012 года по июль 2014 года Терещук возглавлял управление МВД в Волынской области. Таким образом подпадал под люстрацию.

С июля 2014 он был начальником Главного управления МВД в городе Киеве.

В то же время в июле 2015 года президент отменил люстрацию генерал-майора Терещука.

В мае 2015 года издание "Наші гроші" сообщило, что Терещук построил трехэтажный особняк на земле, арестованной по подозрению в незаконном выделении.

Сам Терещук заявлял, что имеет все необходимые акты на землю, и строительство его дома было полностью законным.

С апреля 2016 года по ныне Терещук занимал должность заместителя председателя Одесской ОГА.

Украинская правда

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Темы: Киевская областьПорошенко
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