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Гриневич отримала припис від НАЗК через ректора з Полтави

Вівторок, 30 жовтня 2018, 13:37

Нацагентство із запобігання корупції внесло припис міністру освіти і науки Лілії Гриневич стосовно ректора Полтавського національного технічного університету ім. Кондратюка Володимира Онищенка.

Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

Агенція звертає увагу міністра на те, що Онищенко має "неврегульований потенційний конфлікт інтересів, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття ним рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання ним свої службових повноважень".

 
Володимир Онищенко

У НАЗК заявляють, що це порушує вимоги частини першої статті 28 закону про запобігання корупції.

Гриневич має виправити ситуацію.

Онищенко очолює Полтавський національний технічний університет з 2003 року.

У листопаді 2017 року Національне агентство з питань запобігання корупції уже вносило приписи Гриневич.

Тоді НАЗК знайшло порушення етичної поведінки та потенційний конфлікт інтересів у роботі ректора Одеської національної академії харчових технологій Богдана Єгорова і директора Краматорського вищого професійного училища Михайла Купрікова.

Українська правда
Теми: МіносвітиосвітаНАЗКкорупція
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