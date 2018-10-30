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Гриневич получила предписание от НАПК из-за полтавского ректора

Вторник, 30 октября 2018, 13:37

Нацагентство по предупреждению коррупции внесло предписание министру образования и науки Лилии Гриневич касательно ректора Полтавского национального технического университета им. Кондратюка Владимира Онищенко.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Агентство обращает внимание министра на то, что у Онищенко "неулаженный потенциальный конфликт интересов, который может повлиять на объективность или беспристрастность принятия им решений, или на совершение или несовершение действий при исполнении им своих служебных полномочий".

 
Владимир Онищенко

В НАПК заявляют, что это нарушает требования части первой статьи 28 закона о предотвращении коррупции.

Гриневич должна исправить ситуацию.

Онищенко возглавляет Полтавский национальный технический университет с 2003 года.

В ноябре 2017 года Национальное агентство по предупреждению коррупции уже вносило предписания Гриневич.

Тогда НАПК нашло нарушения этического поведения и потенциальный конфликт интересов в работе ректора Одесской национальной академии пищевых технологий Богдана Егорова и директора Краматорского высшего профессионального училища Михаила Куприкова.

Украинская правда
Темы: МинобразованияобразованиеНАПКкоррупция
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