В останні дні жовтня науковці зафіксували температурний рекорд

У ніч на 30 жовтня в столиці температура не опустилася нижче +12,2°С, цьогорічний жовтень у Києві виявився одним з найтепліших за останні 137 років.

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

"За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії, температура ночі 30 жовтня у Києві, вдруге за 137 років, не опустила стовпчик нижче +12,2°С, тобто повторила минуле рекордне значення для цієї доби 2013 року", - розповіли науковці.

В обсерваторії наголосили, що зважаючи на високий температурний фон, цьогорічний жовтень виявивсь одним з найтепліших за 137 років.

Раніше в геофізичній обсерваторії констатували, що в середині жовтня було побито 5 температурних рекордів.