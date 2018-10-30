В последние дни октября ученые зафиксировали температурный рекорд

В ночь на 30 октября в столице температура не опустилась ниже 12,2°С, нынешний октябрь в Киеве оказался одним из самых теплых за последние 137 лет.

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

"По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории, температура ночью 30 октября в Киеве, второй раз за 137 лет, не опустила столбик ниже 12,2°С, то есть повторила прошлое рекордное значение для этого периода 2013 года", - рассказали ученые.

В обсерватории отметили, учитывая высокий температурный фон, нынешний октябрь оказался одним из самых теплых за 137 лет.

Ранее в геофизической обсерватории констатировали, что в середине октября были побиты 5 температурных рекордов.