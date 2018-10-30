В последние дни октября ученые зафиксировали температурный рекорд

839 просмотров
Вторник, 30 октября 2018, 18:17

В ночь на 30 октября в столице температура не опустилась ниже 12,2°С, нынешний октябрь в Киеве оказался одним из самых теплых за последние 137 лет.

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

"По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории, температура ночью 30 октября в Киеве, второй раз за 137 лет, не опустила столбик ниже 12,2°С, то есть повторила прошлое рекордное значение для этого периода 2013 года", - рассказали ученые.

В обсерватории отметили, учитывая высокий температурный фон, нынешний октябрь оказался одним из самых теплых за 137 лет.

Ранее в геофизической обсерватории констатировали, что в середине октября были побиты 5 температурных рекордов.

Украинская правда
Темы: погода Киев
powered by lun.ua
По теме
Первые дни ноября порадуют теплом и солнцем 30 октября 2018, 09:52
"Синоптическая идиллия": почти по всей стране будет тепло и сухо 29 октября 2018, 13:47
До начала ноября в Украине - "синоптический мед" 28 октября 2018, 20:05
Все новости
Главные новости
ООС: В ходе боевых действий двое военных получили ранения
Дело о мошенничестве на полмиллиона долларов: Гречкивского оправдали
Порошенко и Путин приедут 11 ноября на празднование в Париж
Умер известный мультипликатор Давид Черкасский
Все новости
история

Наш Герб. 1000 лет истории

Опыт

Как правильно готовить пасту?

Поиск по сайту
Архив
Весь архів