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ООС: Під час бойових дій двоє військових зазнали поранень

Вівторок, 30 жовтня 2018, 17:43
ООС: Під час бойових дій двоє військових зазнали поранень

Упродовж доби російські окупаційні війська 9 разів порушили режим припинення вогню, два військовослужбовці отримали поранення.

Про це повідомляє прес-центр операції Об’єднаних сил.

"Противник 4 рази застосував озброєння, заборонене мінськими угодами", - констатували у прес-центрі.

Там розповіли, що опорні пункти наших військ поблизу Луганського, Авдіївки, Пісків та Ломакиного окупанти обстріляли з мінометів калібру 82 мм. У двох випадках, неподалік Авдіївки та Опитного, фіксувався прицільний вогонь з озброєння ворожих БМП.

"Позиції неподалік Мар'їнки, Павлополя і Лебединського потрапили під вогневий вплив зі стрілецької зброї. Підрозділи, що обороняються, вживали активних заходів для припинення вогневої активності ворога", - зазначили українські військові.

Під час бойових дій два військовослужбовці Об'єднаних сил отримали поранення.

"Ситуація в районі проведення операції залишається під контролем Об’єднаних сил", - додали у прес-центрі.

Українська правда

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Теми: ООСбойові діїОРДЛОЗбройні сили
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