ООС: В ходе боевых действий двое военных получили ранения

В течение суток российские оккупационные войска 9 раз нарушили режим прекращения огня, двое военнослужащих получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"Противник 4 раза применил вооружение, запрещенное минскими соглашениями", - констатировали в пресс-центре.

Там рассказали, что опорные пункты наших войск вблизи Луганского, Авдеевки, Песков и Ломакиного оккупанты обстреляли из минометов калибра 82 мм. В двух случаях, неподалеку Авдеевки и Опытного, фиксировался прицельный огонь из вооружения вражеских БМП.

"Позиции неподалеку Марьинки, Павлополя и Лебединского попали под огневое воздействие из стрелкового оружия. Обороняющиеся подразделения предпринимали активные меры для прекращения огневой активности врага", - отметили украинские военные.

В ходе боевых действий двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

"Ситуация в районе проведения операции остается под контролем Объединенных сил", - добавили в пресс-центре.