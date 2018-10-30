В БПП відреагували на заяву Тимошенко про створення "воєнного кабінету"

Голова постійної делегації Верховної Ради у Парламентській асамблеї НАТО та нардеп від БПП Ірина Фріз відреагувала на критику Юлії Тимошенко в бік воєної доктрини президента Петра Порошенка.

Про це вона написала у Facebook.

Сьогодні Тимошенко сказала, що воєнна доктрина президента потребує серйозного доопрацювання, оскільки в ній прописана "повна сумісність" українського війська зі стандартами НАТО. Лідер "Батьківщини" заявила про створення "воєнного кабінету".

У відповідь на це Фріз зазначила, що вона як голова делегації українського парламенту в парламентській асамблеї НАТО постійно чує від міжнародних партнерів тези про необхідність найшвидшого впровадження стандартів НАТО, зокрема технічних STANAG, з метою переходу на новий рівень відносин з організацією Північноатлантичного договору.

"Сьогодні, у той час як наші військові беруть участь у найбільших навчаннях НАТО в Норвегії, було заявлено, що документ потребує серйозного доопрацювання через наявність в ній "повної сумісності" (!) українського війська зі стандартами НАТО", - обурилась Фріз.

На думку народного депутата, поставити під сумнів необхідність переходу на "повну сумісність", означає чітко заявити про відсутність планів вступу нашої держави до НАТО.

"Перегляд стратегії, що узгоджена з нашими партнерами у рамках СОБ (Стратегічного оборонного бюлетеня) та РНП (річної національної програми), є фактичним визнанням планів згорнути процес вступу до Альянсу у разі перемоги на виборах. І це викликає занепокоєння. Отже, я сподіваюся на швидке роз’яснення змісту цієї провокативної заяви з боку політичних опонентів євроатлантичної інтеграції України", - наголосила вона.

"В даному випадку мене, не лише як голови делегації, але й як громадянці України, яка хоче бачити майбутнє держави в НАТО серед цивілізованих партнерів, виникає занепокоєння з приводу ймовірності повторення сценарію 2008 року, коли тодішній Уряд України фактично зрікся євроатлантичного курсу держави", - нагадала Фріз.