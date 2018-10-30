В БПП отреагировали на заявление Тимошенко о создании "военного кабинета"

Председатель постоянной делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее НАТО и нардеп от БПП Ирина Фриз отреагировала на критику Юлии Тимошенко в сторону военной доктрины президента Петра Порошенко.

Об этом она написала в Facebook.

Сегодня Тимошенко сказала, что военная доктрина президента нуждается в серьезной доработке, поскольку в ней прописана "полная совместимость" украинской армии стандартам НАТО. Лидер "Батькивщины" заявила о создании "военного кабинета".

В ответ на это Фриз отметила, что она как глава делегации Верховной Раді в парламентской ассамблее НАТО постоянно слышит от международных партнеров тезисы о необходимости скорейшего внедрения стандартов НАТО, в том числе технических STANAG, с целью перехода на новый уровень отношений с организацией Североатлантического договора.

"Сегодня, в то время, как наши военные принимают участие в крупнейших учениях НАТО в Норвегии, было заявлено, что документ нуждается в серьезной доработке из-за наличия в нем "полной совместимости" (!) украинской армии стандартам НАТО", - возмутилась Фриз.

По мнению народного депутата, поставить под сомнение необходимость перехода на "полную совместимость" означает четко заявить об отсутствии планов вступления нашего государства в НАТО.

"Пересмотр стратегии, согласованной с нашими партнерами в рамках СОБ (Стратегического оборонного бюллетеня) и ГНП (годовой национальной программы), является фактическим признанием плана свернуть процесс вступления в Альянс в случае победы на выборах. И это вызывает беспокойство. Итак, я надеюсь на быстрое разъяснение содержания этого провокационного заявления со стороны политических оппонентов евроатлантической интеграции Украины", - подчеркнула она.

"В данном случае у меня не только как главы делегации, но и как гражданина Украины, который хочет видеть будущее государства в НАТО среди цивилизованных партнеров, возникает беспокойство по поводу вероятности повторения сценария 2008 года, когда тогдашнее правительство Украины фактически отреклось от евроатлантического курса государства", - напомнила Фриз.