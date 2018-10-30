ФСБ звинувачує затриманого кримського татарина Гафарова в участі у збройних формуваннях

Затриманого російськими силовиками кримського татарина Дилявера Гафарова ФСБ підозрює в участі у збройних формуваннях "з метою, що суперечать інтересам Російської Федерації".

Про це повідомив журналіст Антон Наумлюк у Facebook.

"Дилявер Гафаров, в будинку якого в селищі Перлина Криму співробітники ФСБ провели обшук у вівторок, затриманий за підозрою в злочині за частиною 2 статті 208 КК РФ "Участь в збройному формуванні, не передбаченому федеральним законом, а також участь на території іноземної держави в збройному формуванні, не передбаченому законодавством цієї держави, з метою, що суперечать інтересам Російської Федерації". Завтра буде обрано запобіжний захід", - розповів Наумлюк.

Окупанти 7 годин шукали зброю у Гафарова і затримали його у вівторок вранці. Російські силовики казали, що шукають зброю, але не виявили її. Натомість вилучили ноутбук, телефони, документи, український і російський паспорти Гафарова.

Тітка затриманого допустила, що його можуть підозрювати у причетності до Кримськотатарського добровільчого батальйону імені Номана Челебіджихана.