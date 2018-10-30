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ФСБ обвиняет задержанного крымского татарина Гафарова в участии в вооруженных формированиях

Вторник, 30 октября 2018, 20:47

Задержанного российскими силовиками крымского татарина Дилявера Гафарова ФСБ подозревает в участии в вооруженных формированиях "в целях, противоречащих интересам Российской Федерации".

Об этом сообщил журналист Антон Наумлюк в Facebook.

"Дилявер Гафаров, в доме которого в поселке Жемчужина Крыма сотрудники ФСБ провели сегодня обыск, задержан по подозрению в преступлении по части 2 статьи 208 УК РФ "Участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом, а также участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам Российской Федерации". Завтра будет избрана мера пресечения", - рассказал Наумлюк.

Оккупанты 7 часов искали оружие у Гафарова и задержали его во вторник утром. Российские силовики говорили, что ищут оружие, но не обнаружили его. Они изъяли ноутбук, телефоны, документы, украинский и российский паспорта Гафарова.

Тетя задержанного допустила, что его могут подозревать в причастности к Крымскотатарскому добровольческому батальону имени Номана Челебиджихана.

Темы: КрымоккупацияФСБ
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