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Росія в Радбезі ООН намагалась влаштувати виступ "представника ЛНР"

Вівторок, 30 жовтня 2018, 21:45
Росія в Радбезі ООН намагалась влаштувати виступ представника ЛНР

Рада Безпеки ООН, яка зібралась у вівторок на відкриті слухання щодо ситуації на окупованих територіях Донбасу, відхилила на голосуванні пропозицію РФ заслухати "представницю ЛНР" Олену Кравченко.

Голосування відбулося на початку засідання, повідомляє "Укрінформ".

"Один голос – "за", сім – "проти", сім – утримались. Таким чином, пропозиція запросити Кравченко не була погоджена, оскільки не отримала необхідної кількості голосів", - зазначив головуючий на засіданні постпред Болівії при ООН.

Перед голосуванням представник Росії Василь Небензя заявив, що Кравченко мала змалювати так звану "повну картину" стану справ в Україні, і що засідання насправді зібране не для розгляду ситуації на окупованих територіях Донбасу, а для обговорення "майбутніх виборів" в ОРДЛО.

Водночас представник Швеції від імені групи ініціаторів засідання (Швеції, Нідерландів, Польщі, Великої Британії, США і Франції) наголосив, що виступ представника незаконних формувань створить небезпечний прецедент для роботи Ради Безпеки ООН. Крім того, він назвав незаконними заплановані вибори на окупованих територіях на сході України.

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяООНОРДЛО
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