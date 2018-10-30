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Россия в Совбезе ООН пыталась устроить выступление "представителя ЛНР"

Вторник, 30 октября 2018, 21:45
Россия в Совбезе ООН пыталась устроить выступление представителя ЛНР

Совет Безопасности ООН, который собрался во вторник на открытые слушания по ситуации в оккупированных областях на востоке Украины, отклонил на голосовании предложение РФ заслушать "представительницу ЛНР" Елену Кравченко.

Голосование состоялось в начале заседания, сообщает "Укринформ".

"Один голос - "за", семь - "против", семь - воздержались. Таким образом, предложение пригласить Кравченко не было принято, поскольку не получило необходимого количества голосов", - отметил председательствующий на заседании постпред Боливии при ООН.

Перед голосованием представитель России Василий Небензя заявил, что Кравченко должна была описать так называемую "полную картину" состояния дел в Украине, и заседание на самом деле собрано не для рассмотрения ситуации на оккупированных территориях Донбасса, а для обсуждения "будущих выборов" в ОРДЛО.

В то же время представитель Швеции от имени группы инициаторов заседания (Швеции, Нидерландов, Польши, Великобритании, США и Франции) отметил, что выступление представителя незаконных формирований создаст опасный прецедент для работы Совета Безопасности ООН. Кроме того, он назвал незаконными запланированные "выборы" на оккупированных территориях на востоке Украины.

Темы: РосcияООНОРДЛО
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