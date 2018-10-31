Україна в ООН: Незаконні "вибори" на Донбасі можуть спричинити нову агресію з боку РФ

Організація так званих "виборів" на окупованих територіях Донецької і Луганської областей є чіткою провокацією Кремля, яка може перетворитися на новий етап посилення збройної агресії РФ проти України.

З такою позицією виступив під час відкритого засідання РБ ООН постійний представник України при ООН Володимир Єльченко, повідомляє Укрінформ.

"Існують ознаки того, що ці так звані "вибори" можуть стати перехідним етапом для нового циклу збройної агресії Росії", - заявив український дипломат.

У цьому зв'язку він висловив вдячність усім членам РБ ООН, які дали "чітку оцінку дій з боку Кремля" під час засідання Ради.

Єльченко пояснив, що насправді незаконні вибори на Донбасі "зводяться до того, щоб поставити лідерів озброєних банд" на місця в незаконних представницьких органах.

"Це ніщо інше як провокація та виклик Мінським домовленостям і суверенітету України. Дуже шкода, що Кремль обрав шлях подальшої ескалації обстановки замість повної імплементації Мінських угод", - зауважив Єльченко.

Він підкреслив, що ні Україна, ні інші країни - міжнародні партнери не визнають результатів незаконних голосувань на Донбасі.