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Украина в ООН: Незаконные "выборы" на Донбассе могут вызвать новую агрессию со стороны РФ

Вторник, 30 октября 2018, 23:56

Организация так называемых "выборов" на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей является четкой провокацией Кремля, которая может превратиться в новый этап усиления вооруженной агрессии РФ против Украины.

С такой позицией выступил во время открытого заседания СБ ООН постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко, сообщает Укринформ.

"Существуют признаки того, что эти так называемые "выборы" могут стать переходным этапом для нового цикла вооруженной агрессии России", - заявил украинский дипломат.

В этой связи он выразил благодарность всем членам СБ ООН, которые дали "четкую оценку действий со стороны Кремля" во время заседания Совета.

Ельченко объяснил, что на самом деле незаконные выборы на Донбассе "сводятся к тому, чтобы поставить лидеров вооруженных банд" на места в незаконных представительных органах.

"Это ничто иное как провокация и вызов Минским договоренностям и суверенитету Украины. Очень жаль, что Кремль избрал путь дальнейшей эскалации обстановки вместо полной имплементации Минских соглашений", - отметил Ельченко.

Он подчеркнул, что ни Украина, ни другие страны - международные партнеры не признают результатов незаконных голосований на Донбассе.

Темы: ООНДонбассОРДЛО
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