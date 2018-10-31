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Вісім держав-членів ООН засудили плани проведення "виборів" на окупованому Донбасі

Середа, 31 жовтня 2018, 02:00

Вісім держав-членів ООН, які є нинішніми та майбутніми членами Ради Безпеки ООН, оприлюднили спільну заяву, в якій засудили плани проведення на окупованих РФ територіях східної України так званих "виборів".

Про це повідомляє Укрінформ.

Текст документа від імені всіх держав озвучила в штаб-квартирі ООН постійний представник Великої Британії Карен Пірс.

"Ми, як держави-члени ЄС, повністю підтримуємо незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України в міжнародно визнаних кордонах. Ми засуджуємо нелегітимні "вибори", заплановані на 11 листопада на територіях, непідконтрольних (українському – ред.) уряду, так званих "ЛНР" та "ДНР", - йдеться в оголошеному документі.

Якщо ж нелегітимні вибори відбудуться, це суперечитиме Мінським угодам та порушуватиме українське законодавство.

"Будь-які подібні незаконні вибори несумісні з суверенітетом і територіальною цілісністю України", - підкреслюється в заяві.

При цьому, держави-члени ЄС закликали міжнародне співтовариство "об'єднатися в протистоянні цим незаконним "виборам", які можуть лише підірвати зусилля, спрямовані на досягнення миру в регіоні".

У документі, крім того, міститься заклик до сепаратистів відмовитися від планів проведення "виборів", а також до Росії – використати свій істотний вплив на них, щоб не допустити проведення цих "виборів".

Держави-члени ЄС привітали продовження дії закону України про особливий статус Донбасу. Вони висловили впевненість, що мирне врегулювання конфлікту можливе.

При цьому вони закликали Росію відігравати свою роль, припинивши фінансову й військову підтримку сепаратистам та вивівши свої збройні сили й військову техніку з території України.

Заяву підписали Франція, Нідерланди, Польща, Швеція, Велика Британія, Італія, Бельгія й Німеччина. Як підкреслили самі представники цих країн, це демонструє послідовність позиції ЄС щодо України.

Теми: ООНДонбасОРДЛО
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