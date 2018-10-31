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Восемь государств-членов ООН осудили планы проведения "выборов" на оккупированном Донбассе

Среда, 31 октября 2018, 02:00

Восемь государств-членов ООН, которые являются нынешними и будущими членами Совета Безопасности ООН, обнародовали совместное заявление, в котором осудили планы проведения на оккупированных РФ территориях восточной Украины так называемых "выборов".

Об этом сообщает Укринформ.

Текст документа от имени всех государств озвучила в штаб-квартире ООН постоянный представитель Великобритании Карен Пирс.

"Мы, как государства-члены ЕС, полностью поддерживаем независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в международно признанных границах. Мы осуждаем нелегитимные "выборы", запланированные на 11 ноября на территориях, неподконтрольных (украинскому - ред.) правительству, так называемых "ЛНР" и "ДНР", - говорится в объявленном документе.

Если же нелегитимные выборы состоятся, это будет противоречить Минским соглашениям и будет нарушать украинское законодательство.

"Любые подобные незаконные выборы несовместимы с суверенитетом и территориальной целостностью Украины", - подчеркивается в заявлении.

При этом государства-члены ЕС призвали международное сообщество "объединиться в противостоянии этим незаконным "выборам", которые могут только подорвать усилия, направленные на достижение мира в регионе".

В документе, кроме того, содержится призыв к сепаратистам отказаться от планов проведения "выборов", а также к России - использовать свое существенное влияние на них, чтобы не допустить проведения этих "выборов".

Государства-члены приветствовали продление действия закона Украины об особом статусе Донбасса. Они выразили уверенность, что мирное урегулирование конфликта возможно.

При этом они призвали Россию сыграть свою роль, прекратив финансовую и военную поддержку сепаратистам и выведя свои вооруженные силы и военную технику с территории Украины.

Заявление подписали Франция, Нидерланды, Польша, Швеция, Великобритания, Италия, Бельгия и Германия. Как подчеркнули сами представители этих стран, это демонстрирует последовательность позиции ЕС относительно Украины.

Темы: ООНДонбассОРДЛО
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