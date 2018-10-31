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Єльченко: Росія використовує Радбез ООН для пропаганди

Середа, 31 жовтня 2018, 04:55
Єльченко: Росія використовує Радбез ООН для пропаганди

Головним завданням делегації Російської Федерації у Раді безпеки ООН є використання цього авторитетного міжнародного майданчика для ведення дезінформаційної кампанії.

Таку думку під час відкритого засідання РБ ООН у вівторок висловив постійний представник України при ООН Володимир Єльченко, повідомляє Укрінформ.

"Із російської заяви стало очевидно, що російська делегація перш за все переймається тим, як використати майданчик Радбезу для ведення дезінформаційної кампанії стосовно України та для обвинувачення уряду України у всьому, що відбувається на окупованих територіях Донецької і Луганської областей", - сказав Єльченко.

На його переконання, це пов’язано із "відчайдушним намаганням уникнути відповідальності за ворожі добре задокументовані дії Росії проти України: військову агресію, окупацію та спробу незаконної анексії української території".

"Це поведінка заскорузлого та не розкаяного злочинця, рішуче налаштованого виставити на посміховисько систему правосуддя", - зазначив український постпред.

З огляду на це він розкритикував неконструктивну позицію Росії в Радбезі.

"Хочу виразити глибоке розчарування щодо позиції російської сторони, одержимої саботажем усіх щирих намагань знайти мирне вирішення конфлікту та повернути мир охопленим війною регіонам України", - підсумував Єльченко.

Теми: ООНОРДЛОРосіяпропаганда
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