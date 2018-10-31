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Ельченко: Россия использует Совбез ООН для пропаганды

Среда, 31 октября 2018, 04:55
Ельченко: Россия использует Совбез ООН для пропаганды

Главной задачей делегации Российской Федерации в Совете безопасности ООН является использование этой авторитетной международной площадки для ведения дезинформационной кампании.

Такое мнение во время открытого заседания СБ ООН во вторник высказал постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко, сообщает Укринформ.

"Из российского заявления стало очевидно, что российская делегация прежде всего озабочена тем, как использовать площадку Совбеза для ведения дезинформационной кампании в отношении Украины и для обвинения правительства Украины во всем, что происходит на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей", - сказал Ельченко.

По его убеждению, это связано с "отчаянными попытками избежать ответственности за враждебные хорошо задокументированы действия России против Украины: военную агрессию, оккупацию и попытку незаконной аннексии украинского территории".

"Это поведение заскорузлого и не раскаявшегося преступника, решительно настроенного выставить на посмешище систему правосудия", - отметил украинский постпред.

Учитывая это он раскритиковал неконструктивную позицию России в Совбезе.

"Хочу выразить глубокое разочарование позицией российской стороны, одержимой саботажем всех искренних попыток найти мирное решение конфликта и вернуть мир охваченным войной регионам Украины", - подытожил Ельченко.

Темы: ООНОРДЛОРосcияпропаганда
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