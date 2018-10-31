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ООС: 21 обстріл, бойовики тричі били по Луганському із заборонених мінометів

Середа, 31 жовтня 2018, 07:11

Упродовж минулої доби окупанти 21 раз прицільно відкривали вогонь по позиціях українських військ. При цьому противник 6 разів застосував озброєння, заборонене Мінськими угодами.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

Так, протягом минулої доби, ворог здійснював обстріли українських позицій в районах населених пунктів Луганське, Верхньоторецьке, Авдіївка, Піски, Опитне, Мар’їнка, Красногорівка, Павлопіль, Гнутове, Ломакине, Водяне та Лебединське.

Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Крім того, з мінометів калібру 82 мм ворог обстрілював позиції Об'єднаних сил поблизу Авдіївка, Пісків, Ломакиного та Луганського.

Опорні пункти ООС біля Луганського окупанти також накривали вогнем з мінометів 120-го калібру. Також тут противник найчастіше застосував важке озброєння – 3 рази. 

Внаслідок обстрілів 30 жовтня двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення.

Ввечері, після 17.00, майже всі свої вогневі зусилля ворог сконцентрував на Приазов'ї. У прес-центрі підкреслюють, що підрозділи ООС діяли адекватно обстановці, за потреби вівся вогонь з чергових засобів.

За даними розвідки, трьох бойовиків російсько-окупаційних військ минулої доби знищено та ще двох поранено.

Від початку доби зафіксовано два ворожих обстріли. По позиціях Об'єднаних сил  зі стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів вогонь вівся біля Лебединського. Втрат не допущено.

"Українська правда" у Threads

Теми: ООСбойові дії
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