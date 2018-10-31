ООС: 21 обстрел, боевики трижды били по Луганскому из запрещенных минометов

За прошедшие сутки оккупанты 21 раз прицельно открывали огонь по позициям украинских войск. При этом противник 6 раз применил вооружение, запрещенное Минскими соглашениями.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Так, за прошедшие сутки, враг осуществлял обстрелы украинских позиций в районах населенных пунктов Луганское, Верхнеторецкое, Авдеевка, Пески, Опытное, Марьинка, Красногоровка, Павлополь, Гнутово, Ломакино, Водяное и Лебединский.

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, из минометов калибра 82 мм враг обстреливал позиции Объединенных сил вблизи Авдеевки, Песков, Ломакино и Луганского.

Опорные пункты ООС у Луганского оккупанты также накрывали огнем из минометов 120-го калибра. Также здесь противник чаще всего применял тяжелое вооружение - 3 раза.

Вследствие обстрелов 30 октября двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

Вечером, после 17.00, почти все свои огневые усилия враг сконцентрировал на Приазовье. В пресс-центре подчеркивают, что подразделения ООС действовали адекватно обстановке, при необходимости велся огонь из дежурных средств.

По данным разведки, трое боевиков российско-оккупационных войск за прошедшие сутки уничтожены и еще двое ранены.

С начала суток зафиксировано два вражеских обстрела. По позициям Объединенных сил из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов огонь велся у Лебединского. Потерь не допущено.