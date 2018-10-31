З ніг на голову: в ОРЛО заявили, що Захід "втягує" Росію в конфлікт

Представник так званої "ЛНР" у політичній підгрупі в Мінську Родіон Мірошник звинувачує Захід у спробах "втягнути Росію" в конфлікт на Донбасі.

Про це він заявив пропагандистському російському ресурсу "РИА Новости".

30 жовтня в ООН обговорювали незаконні "вибори", які намічені в ОРДЛО на 11 листопада, і представників самопроголошених республік на засідання не покликали.

Франція, Нідерланди, Польща, Швеція і Великобританія – члени Ради Безпеки ООН, а також колишні і майбутні члени ради Італія, Бельгія та Німеччина заявили, що не визнають ці "вибори" і просять Росію зупинити їх.

Мірошник обурився: "Бажання чути лише одну сторону конфлікту і ігнорувати іншу – це досить яскраво сьогодні продемонструвало голосування в РБ ООН...".

"Мінські угоди досить чітко визначають сторони конфлікту – і це не Україна й Росія, а Київ і Донбас, але представникам Заходу потрібно втягнути в конфлікт Росію і звинуватити у всіх смертних гріхах", – намагається переконати він.

Представник окупантів Луганської області зазначив, що Захід не лише не згоден на участь представників т.зв. "ДНР" і "ЛНР" у засіданнях Радбезу ООН, присвячених їм, але навіть не дає Донбасу можливість озвучити свою точку зору – а без такого діалогу "немає і врегулювання конфлікту".

"Але, можливо, що США, Франції, Німеччині й іншим, які голосували проти, це зовсім і не потрібно. А це, в свою чергу, спроби загнати переговори в глухий кут, а конфлікт зробити затяжним чи навіть нескінченним, і це дуже небезпечна тенденція, винуватцем якої виступає Захід", – заявив Мірошник.

У вівторок Рада безпеки ООН відхилила пропозицію Росії заслухати "представницю ЛНР" Олену Кравченко.

Зазначимо, що саме Росія спровокувала сепаратистські настрої та збройний конфлікт на сході України навесні 2014 року, після анексії Криму, – і підтримує його досі морально та матеріально.

Російська Федерація є учасницею тристоронніх переговорів у Мінську, покликаних завершити конфлікт на Донбасі, – але свої зобов’язання вона не виконує: зброю від лінії розмежування проросійські бойовики не відводять, контроль над частиною кордону РФ Україні не повертає, але натомість визнає "документи" самопроголошених "республік".

РФ також заперечує, що на Донбасі воюють її кадрові військові, хоча тому не раз знаходилися докази.