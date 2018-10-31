С ног на голову: в ОРЛО заявили, что Запад "втягивает" Россию в конфликт

Представитель так называемой "ЛНР" в политической подгруппе в Минске Родион Мирошник обвиняет Запад в попытках "вовлечь Россию" в конфликт на Донбассе.

Об этом он заявил пропагандистскому российскому ресурсу "РИА Новости".

30 октября в ООН обсуждали незаконные "выборы", которые намечены в ОРДЛО на 11 ноября, и представителей самопровозглашенных республик на заседание не позвали.

Франция, Нидерланды, Польша, Швеция и Великобритания – члены Совета Безопасности ООН, а также примкнувшие к ним бывшие и будущие члены совета Италия, Бельгия и Германия заявили, что не признают эти "выборы" и просят Россию остановить их.

Мирошник возмутился: "Желание слышать только одну сторону конфликта и игнорировать другую – это достаточно ярко сегодня продемонстрировало голосование в СБ ООН…".

"Минские соглашения достаточно четко определяют стороны конфликта – и это не Украина и Россия, а Киев и Донбасс, но представителям Запада нужно втянуть в конфликт Россию и обвинить во всех смертных грехах", – пытается убедить он.

Представитель оккупантов Луганской области отметил, что Запад не только не согласен на участие представителей т.н. "ДНР" и "ЛНР" в заседаниях Совбеза ООН, посвященным им, но даже не дает Донбассу возможность озвучить свою точку зрения – а без такого диалога "нет и урегулирования конфликта".

"Но, возможно, что США, Франции, Германии и прочим голосовавшим против это вовсе и не нужно. А это, в свою очередь, попытки загнать переговоры в тупик, а конфликт сделать затяжным или даже бесконечным, и это очень опасная тенденция, виновником которой выступает Запад", – заявил Мирошник.

Во вторник Совет безопасности ООН отклонил предложение России заслушать "представительницу ЛНР" Елену Кравченко.

Отметим, что именно Россия спровоцировала сепаратистские настроения и вооруженный конфликт на востоке Украины весной 2014 года, после аннексии Крыма, – и поддерживает его до сих пор морально и материально.

Российская Федерация является участницей трехсторонних переговоров в Минске, призванных завершить конфликт на Донбассе, – но свои обязательства она не выполняет: оружие от линии разграничения пророссийские боевики не отводят, контроль над частью границы РФ Украине не возвращает, зато признает "документы" самопровозглашенных "республик".

РФ также отрицает, что на Донбассе воюют ее кадровые военные, хотя тому не раз находились доказательства.