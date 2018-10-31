Кияни досі перекривають Харківське шосе, заблоковано рух

У Києві заблокований рух автобусів маршрутів №42,51,45,63,115 у зв’язку з перекриттям мітингувальниками Харківського шосе.

Про це повідомляє КП "Київпастранс".

"З початку руху (5:20) перекритий рух автотранспорту по Харківському шосе – "Мега сіті" в обидва напрямки мітингуючими. Заблоковано рух автобусних маршрутів №42,45,51,63,115", - йдеться в повідомленні.

На місце події викликали поліцію.

"Роботу автобусів маршрутів 45,51,63 організовано на двох ділянках: від Дарницької площі автобус №45 до метро "Дарниця", №42 до вулиці Митрополита Шептицького, №51 до метро "Либідська", №63 до метро "Лісова", автобуси маршруту 115 до Контрактової площі", - йдеться в повідомленні.

Також організовано рух від вулиці Привокзальна для автобусів маршруту 45 до проспекту Григоренка, автобусів №51 та №63 до метро "Червоний хутір".

Крім того, "Київпастранс" з 9:30 ввів оперативне положення "курсування без дотримання графіка руху" для тролейбусів 43, 50, 50к та автобусів 6, 45, 51, 55, 63, 108, 115, 118. Таке рішення прийняли у зв’язку з надвеликим скупченням транспорту на Дарницькій площі – проспекті Гагаріна – вулиці Будівельників.

Також вранці тимчасово упродовж 30 хв не ходили трамваї 8, 22 та 29 у зв’язку з тим маршрутка №415, намагаючись проїхати через перекрите Харківське шосе, виїхала на трамвайні колії.

Нагадаємо, мешканці 2 будинків на Харківському шосе в Києві перекрили дорогу ще ввечері 30 жовтня, вимагаючи відновити подачу електроенергії.

У серпні 2017-го Харківське шосе також перекривали через відсутність води та електрики.

Тоді у "Київенерго" заявили про борг у понад 3 млн гривень компанії, яка належить Войцеховському. Люди ж запевняли, що не мають боргів.

Тоді начальник управління житлово-комунальної політики Київської міської адміністрації Олександр Малихін пообіцяв мітингувальникам, що представники "Київенерго" в індивідуальному порядку розглянуть борги мешканців.

Згодом Київська адміністрація заявила, що досягнула конструктиву з мешканцями будинків Войцеховського та розробила план дій, щоб уникнути кризових ситуацій у подальшому.

Войцеховського підозрюють в самовільному захопленні ділянок під будівництво 40 об’єктів; непоодиноких фактів повторного продажу квартир в житлових будинках, вже реалізованих іншим громадянам; введенні в експлуатацію житла на підставі підроблених рішень судів.

У вересні 2015 року Войцеховський заявляв, що проти нього ведеться "брудна кампанія" і пояснював її корупцією та недобросовісною конкуренцією відносно компаній, які будують соціальне житло.

25 жовтня 2016 року ГПУ завершила досудове розслідування щодо Войцеховського і ще двох співучасників — керівників підконтрольних йому підприємств.

Щоб вийти з-під арешту, Войцеховському довелося внести заставу в 14 млн гривень. У вересні 2016 року радник київського мера Дмитро Білоцерковець повідомив, що Войцеховський втік до РФ після того, як його випустили під заставу.