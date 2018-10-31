Киевляне до сих пор перекрывают Харьковское шоссе, заблокировано движение

В Киеве заблокировано движение автобусов маршрутов №42,51,45,63,115 в связи с перекрытием митингующими Харьковского шоссе.

Об этом сообщает КП "Киевпастранс".

"С начала движения (5:20) перекрыто движение автотранспорта по Харьковскому шоссе – "Мега сити" в обоих направлениях митингующими. Заблокировано движение автобусных маршрутов №42,45,51,63,115", - говорится в сообщении.

На место происшествия вызвали полицию.

"Работу автобусов маршрутов 45,51,63 организовано на двух участках: от Дарницкой площади автобус №45 до метро "Дарница", №42 до улицы Митрополита Шептицкого, №51 до метро "Лыбидская", №63 до метро "Лесная", автобусы маршрута 115 до Контрактовой площади", - говорится в сообщении.

Также организовано движение от улицы Привокзальной для автобусов маршрута 45 до проспекта Григоренко, автобусов №51 и №63 до метро "Красный хутор".

Кроме того, "Киевпастранс" с 9:30 ввел оперативное положение "курсирование без соблюдения графика движения" для троллейбусов 43, 50, 50к и автобусов 6, 45, 51, 55, 63, 108, 115, 118. Такое решение приняли в связи с очень большим скоплением транспорта на Дарницкой площади – проспекте Гагарина – улице Строителей.

Также утром временно в течение 30 мин не ходили трамваи 8, 22 и 29 в связи с тем что маршрутка №415, пытаясь проехать через перекрытое Харьковское шоссе, выехала на трамвайные пути.

Напомним, жители 2 домов на Харьковском шоссе в Киеве перекрыли дорогу еще вечером 30 октября, требуя восстановить подачу электроэнергии.

В августе 2017 года Харьковское шоссе также перекрывали из-за отсутствия воды и электричества. Тогда в "Киевэнерго" заявили о долге в более 3 млн гривен компании, принадлежащей Войцеховскому. Люди же уверяли, что не имеют долгов.

Тогда начальник управления жилищно-коммунальной политики Киевской городской администрации Александр Малыхин пообещал митингующим, что представители "Киевэнерго" в индивидуальном порядке рассмотрят долги жителей.

Позже Киевская администрация заявила, что достигла конструктива с жителями домов Войцеховского и разработала план действий, чтобы избежать кризисных ситуаций в дальнейшем.

Войцеховского подозревают в самовольном захвате участков под строительство 40 объектов; неоднократных фактах повторной продажи квартир в жилых домах, уже реализованных другим гражданам; вводе в эксплуатацию жилья на основании поддельных решений судов.

В сентябре 2015 года Войцеховский заявлял, что против него ведется "грязная кампания" и объяснял ее коррупцией и недобросовестной конкуренции в отношении компаний, которые строят социальное жилье.

25 октября 2016 года ГПУ завершила досудебное расследование в отношении Войцеховского и еще двух соучастников – руководителей подконтрольных ему предприятий.

Чтобы выйти из-под ареста, Войцеховскому пришлось внести залог в 14 млн гривен.

В сентябре 2016 года советник киевского мэра Дмитрий Белоцерковец сообщил, что Войцеховский бежал в РФ после того, как его выпустили под залог.