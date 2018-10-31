Європейський суд з прав людини готується визнати, що Росія контролює ОРДЛО

Скарга України до Європейського суду з прав людини щодо подій на Донбасі готується до розгляду і рішення у ній може бути ухвалено вже у першій половині 2020 року.

Про це суддя ЄСПЛ Ганна Юдківська розповіла "Європейській правді".

"Слухання у справі щодо Донбасу буде призначено невдовзі після першої, "кримської" справи – можливо, за кілька місяців після неї", – розповіла вона.

Слухання у кримській справі почнуться у лютому 2019 року.

А в скарзі щодо подій у ОРДЛО головне питання для ЄСПЛ: чи несе Росія відповідальність з порушення прав людини на території поза контролем українського уряду.

"Якщо по Криму РФ офіційно визнає, що контролює цю територію, то щодо Донбасу такого визнання немає – навпаки, вони це заперечують. А відповідальність за порушення лежить на тому, хто здійснює ефективний контроль на цій території. Тому Європейський суд з прав людини і повинен встановити, хто саме має такий контроль", – пояснила Юдківська.

Суддя зауважила, що у практиці ЄСПЛ було кілька схожих справ і судді визначали "ефективний контроль" за державою, яка заперечувала що є де-факто окупантом.

Зокрема, є низка рішень, де визнається, що Росія здійснює "ефективний контроль" на території Придністров’я і є відповідальною за порушення прав людини на цій частині Молдови, а також рішення про те Вірменія має ефективний контроль над Нагорним Карабахом.

В ЄСПЛ діє прецедентне право – і тому ці рішення будуть впливати на вердикт суду в справі Україна проти Росії, зазначила Юдківська.

Водночас, визнання за Росією контролю на території ОРДЛО не є автоматичним, оскільки між різними міждержавними конфліктами є відмінності.

"Суд все одно має вивчити конкретні обставини і визначити, які критерії братиме до уваги в цих конкретних обставинах… Події у Криму та на Донбасі розгортаються не так, як у Придністров'ї, а ситуація в Нагорному Карабасі не схожа на ситуацію в Південній Осетії. Перефразовуючи Толстого, кожна самопроголошена республіка нещасна по-своєму", - підсумувала суддя.

ЄСПЛ може визнати, що РФ встановила контроль над Кримом ще в лютому 2014 року.

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