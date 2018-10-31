Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Европейский суд по правам человека готовится признать, что Россия контролирует ОРДЛО

Среда, 31 октября 2018, 09:26

Жалоба Украины в Европейский суд по правам человека относительно событий на Донбассе готовится к рассмотрению, и решение по ней может быть принято уже в первой половине 2020 года.

Об этом судья ЕСПЧ Анна Юдковская рассказала "Европейской правде".

"Слушание по делу о Донбассе будет назначено вскоре после первого, "крымского" дела – возможно, через несколько месяцев после него", – рассказала она.

Слушания по крымскому делу начнутся в феврале 2019 года.

А в жалобе о событиях в ОРДЛО главный вопрос для ЕСПЧ: несет ли Россия ответственность за нарушение прав человека на территории, неподконтрольной украинскому правительству.

"Если по Крыму РФ официально признает, что контролирует эту территорию, то по Донбассу такого признания нет – наоборот, они это отрицают. Ответственность за нарушение лежит на том, кто осуществляет эффективный контроль на этой территории. Поэтому Европейский суд по правам человека и должен установить, кто именно имеет такой контроль", – пояснила Юдковская.

Судья отметила, что в практике ЕСПЧ было несколько похожих дел и судьи определяли "эффективный контроль" за государством, отрицавшим, что де-факто является оккупантом.

В частности, есть ряд решений, где признается, что Россия осуществляет "эффективный контроль" на территории Приднестровья и ответственна за нарушения прав человека на этой части Молдовы, а также решение о том, что Армения имеет "эффективный контроль" над Нагорным Карабахом.

В ЕСПЧ действует прецедентное право – и потому эти решения будут влиять на вердикт суда по делу Украины против России, отметила Юдковская.

В то же время, признание за Россией контроля на территории ОРДЛО не является автоматическим, поскольку между разными межгосударственными конфликтами есть различия.

"Суд все равно должен изучить конкретные обстоятельства и определить, какие критерии учитывать в этих конкретных обстоятельствах... События в Крыму и на Донбассе разворачиваются не так, как в Приднестровье, а ситуация в Нагорном Карабахе не похожа на ситуацию в Южной Осетии. Перефразируя Толстого, каждая самопровозглашенная республика несчастна по-своему", – подытожила судья.

ЕСПЧ может признать, что РФ установила контроль над Крымом еще в феврале 2014 года.

Читайте также "Ключевой вопрос, на который ответит ЕСПЧ: контролировала ли Россия Крым еще до аннексии".

Темы: ДонбассРосcияоккупациясуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

WSJ: За убийством Пригожина стоит доверенное лицо Путина Патрушев

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Все новости...
Донбасс
Сырский: На Бахмутском направлении вернули ранее оккупированные территории
Оккупанты сообщили о "прилетах" по администрации Волновахи
На двух крупных восточных направлениях оккупанты собрали более 180 тысяч войск – Череватый
Последние новости
11:53
фото"Почти невозможно": нацгвардейцы уничтожили вражеский "Ланцет" из автоматов
11:34
Рождественская премьера: Киевская опера возвращает балет Кос-Анатольского "Соячье крыло"
11:33
WSJ: За убийством Пригожина стоит доверенное лицо Путина Патрушев
11:31
фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев
11:26
Германия не собирается помогать Минобороны мобилизовать украинцев - Минюст ФРГ
11:17
10 лет тюрьмы за взятку получил один из экс-руководителей ГСЭК
11:03
"Я бы хотела, чтобы семьи не боялись подростков". История семьи, которая усыновила 12-летнего мальчика
11:00
Китай запретил экспорт технологий по переработке редкоземельных элементов
10:48
Живая елка на прокат: как военный организовал бизнес на главном украшении Нового года
10:47
Курс валют на 22 декабря: сколько стоят доллар и евро
Все новости...
Реклама: