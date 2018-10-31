Европейский суд по правам человека готовится признать, что Россия контролирует ОРДЛО

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Среда, 31 октября 2018, 10:26

Жалоба Украины в Европейский суд по правам человека относительно событий на Донбассе готовится к рассмотрению, и решение по ней может быть принято уже в первой половине 2020 года.

Об этом судья ЕСПЧ Анна Юдковская рассказала "Европейской правде".

"Слушания по делу о Донбассе будет назначено вскоре после первого, "крымского" дела – возможно, через несколько месяцев после нее", – рассказала она.

Слушания по крымскому делу начнутся в феврале 2019 года.

А в жалобе о событиях в ОРДЛО главный вопрос для ЕСПЧ: несет ли Россия ответственность за нарушение прав человека на территории, неподконтрольной украинскому правительству.

"Если по Крыму РФ официально признает, что контролирует эту территорию, то по Донбассу такого признания нет – наоборот, они это отрицают. Ответственность за нарушение лежит на том, кто осуществляет эффективный контроль на этой территории. Поэтому Европейский суд по правам человека и должен установить, кто именно имеет такой контроль", – пояснила Юдковская.

Судья отметила, что в практике ЕСПЧ было несколько похожих дел и судьи определяли "эффективный контроль" за государством, отрицавшим, что де-факто является оккупантом.

В частности, есть ряд решений, где признается, что Россия осуществляет "эффективный контроль" на территории Приднестровья и ответственна за нарушения прав человека на этой части Молдовы, а также решение о том, что Армения имеет "эффективный контроль" над Нагорным Карабахом.

В ЕСПЧ действует прецедентное право – и потому эти решения будут влиять на вердикт суда по делу Украины против России, отметила Юдковская.

В то же время, признание за Россией контроля на территории ОРДЛО не является автоматическим, поскольку между разными межгосударственными конфликтами есть различия.

"Суд все равно должен изучить конкретные обстоятельства и определить, какие критерии учитывать в этих конкретных обстоятельствах... События в Крыму и на Донбассе разворачиваются не так, как в Приднестровье, а ситуация в Нагорном Карабахе не похожа на ситуацию в Южной Осетии. Перефразируя Толстого, каждая самопровозглашенная республика несчастна по-своему", – подытожила судья.

ЕСПЧ может признать, что РФ установила контроль над Крымом еще в феврале 2014 года.

Читайте также "Ключевой вопрос, на который ответит ЕСПЧ: контролировала ли Россия Крым еще до аннексии".

Темы: Донбасс Росcия оккупация суд
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