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РФ перевезла в Крим 108 тисяч росіян, щоб "покращити" демографію – Єльченко

Середа, 31 жовтня 2018, 10:31

Російська Федерація перемістила для постійного проживання в окупований Крим 108 тисяч російських громадян, щоб змінити на півострові демографічний склад населення.

Про це заявив постійний представник України в ООН Володимир Єльченко на засіданні Ради безпеки ООН, повідомляє представництво України при ООН у Facebook.

"Впродовж 2014-2017 років 108 тисяч людей переміщено з Російської Федерації в Крим і Севастополь. Що це, якщо не цілеспрямована політика на зміну демографічного складу регіону?" – сказав Єльченко.

За його словами, РФ ігнорує  наказ Міжнародного суду ООН про ліквідацію расової дискримінації.

Зокрема,  Росія продовжує зберігати свою заборону на Меджліс, а кількість студентів, що навчаються українською мовою, зменшилася з понад 13 тисяч у 2013-2014 академічному році до 172 осіб у 2017-2018 році.

Також він заявив, що Російська Федерація продовжує готувати військову інфраструктуру в окупованому Криму для розміщення ядерної зброї.

Українська правда
Теми: РосіяУкраїнаООН
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