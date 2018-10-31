РФ перевезла в Крим 108 тисяч росіян, щоб "покращити" демографію – Єльченко

1703 перегляди
Середа, 31 жовтня 2018, 11:31

Російська Федерація перемістила для постійного проживання на окупований Крим 108 тисяч російських громадян, щоб змінити на півострові демографічний склад населення.

Про це заявив постійний представник України в ООН Володимир Єльченко на засіданні Ради безпеки ООН, повідомляє представництво України при ООН у Facebook.

"Впродовж 2014-2017 років 108 тисяч людей переміщено з Російської Федерації в Крим і Севастополь. Що це, якщо не цілеспрямована політика на зміну демографічного складу регіону?" – сказав Єльченко.

За його словами, РФ ігнорує  наказ Міжнародного суду ООН про ліквідацію расової дискримінації.

Зокрема,  Росія продовжує зберігати свою заборону на Меджліс, а кількість студентів, що навчається українською мовою зменшилася з понад 13 тисяч у 2013-2014 академічному році до 172 осіб у 2017-2018 році.

Також він заявив, що Російська Федерація продовжує готувати військову інфраструктуру в окупованому Криму для розміщення ядерної зброї.

Українська правда
Теми: Росія Україна ООН
powered by lun.ua
По темі
У Росії розповіли, чому впала ракета "Союз" 31 жовтня 2018, 10:44
ФСБ Росії та бойовики вербували дружин українських військових 31 жовтня 2018, 10:42
Європейський суд з прав людини готується визнати, що Росія контролює ОРДЛО 31 жовтня 2018, 10:26
Усі новини
Головні новини
До ЄСПЛ надходять масові безпідставні скарги з Донбасу про обстріли
У Росії розповіли, чому впала ракета "Союз"
ФСБ Росії та бойовики вербували дружин українських військових
В Афганістані розбився гелікоптер з військовими і політиками – 25 загиблих
Усі новини
Досвід

Школа джур: як стають правдивими козаками

Досвід

Як правильно готувати пасту?