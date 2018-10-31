РФ перевезла в Крым 108 тысяч россиян, чтобы "улучшить" демографию – Ельченко

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Среда, 31 октября 2018, 11:31

Российская Федерация переместила для постоянного проживания на оккупированный Крым 108 тысяч российских граждан, чтобы изменить на полуострове демографический состав населения.

Об этом заявил постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко на заседании Совета безопасности ООН, сообщает представительство Украины при ООН в Facebook.

"На протяжении 2014-2017 годов 108 тысяч человек перемещено из Российской Федерации в Крым и Севастополь. Что это, если не целенаправленная политика изменения демографического состава региона?" - сказал Ельченко.

По его словам, РФ игнорирует приказ Международного суда ООН о ликвидации расовой дискриминации.

В частности, Россия продолжает сохранять свой запрет на Меджлис, а количество студентов, которое учится на украинском языке, уменьшилось с более чем 13 тысяч в 2013-2014 академическом году до 172 человек в 2017-2018 году.

Также он заявил, что Российская Федерация продолжает готовить военную инфраструктуру в оккупированном Крыму для размещения ядерного оружия.

Украинская правда
Темы: Росcия Украина ООН
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