У Кличка розповіли, де можна купити е-квиток для транспорту

958 переглядів
Середа, 31 жовтня 2018, 11:33

Картку електронного квитка для громадського транспорту Києва можна буде придбати у касах метрополітену, Київпастрансу, муніципальних та комерційних кіосках "Союздрук", "ТурІнфо", "Т-Кіоск".

Про це повідомляється на сайті Київської міської ради.

Планується, що канали продажу карток будуть розширюватись за рахунок нових агентів із продажу.

Адреси, за якими мають бути розташовані кіоски з квитками, можна переглянути на сайті Київпастрансу. У переліку їх 400.

Однак, як пояснили "Українській правді" у підприємстві, процес встановлення нових кіосків ще триває.

Для того, аби визначити найближчий до себе, у Київпастрансі радять звертатись до них за телефоном.

Е-квиток для громадського транспорту в Києві
Е-квиток для громадського транспорту в Києві

З 1 листопада в київському наземному транспорті запровадять єдиний електронний квиток. Поки він буде працювати в тестовому режимі.

Що передбачає нова система оплати за проїзд читайте в матеріалі "Економічної правди".

Українська правда
Теми: Київ транспорт
powered by lun.ua
По темі
Іноземці-крадії тікали від погоні, наїхали на поліцейських і протаранили 10 авто 31 жовтня 2018, 11:41
Кияни досі перекривають Харківське шосе, заблоковано рух 31 жовтня 2018, 10:22
У Києві закрили метро "Льва Толстого" через дзвінок про замінування 31 жовтня 2018, 10:08
Усі новини
Головні новини
До ЄСПЛ надходять масові безпідставні скарги з Донбасу про обстріли
У Росії розповіли, чому впала ракета "Союз"
ФСБ Росії та бойовики вербували дружин українських військових
В Афганістані розбився гелікоптер з військовими і політиками – 25 загиблих
Усі новини
Досвід

Школа джур: як стають правдивими козаками

Досвід

Як правильно готувати пасту?