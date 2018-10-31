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У Кличка розповіли, де можна купити е-квиток для транспорту

Середа, 31 жовтня 2018, 10:33

Картку електронного квитка для громадського транспорту Києва можна буде придбати у касах метрополітену, Київпастрансу, муніципальних та комерційних кіосках "Союздрук", "ТурІнфо", "Т-Кіоск".

Про це повідомляється на сайті Київської міської ради.

Планується, що канали продажу карток будуть розширюватись за рахунок нових агентів із продажу.

Адреси, за якими мають бути розташовані кіоски з квитками, можна переглянути на сайті Київпастрансу. У переліку їх 400.

Однак, як пояснили "Українській правді" у підприємстві, процес встановлення нових кіосків ще триває.

Для того, аби визначити найближчий до себе, у Київпастрансі радять звертатись до них за телефоном.

Як зазначено на сайті е-квитка, купити його також можна буде у кондукторів у тролейбусах, трамваях та автобусах

Е-квиток для громадського транспорту в Києві
Е-квиток для громадського транспорту в Києві

Сама картка коштуватиме 40 гривень. Її треба буде зареєструвати в особистому кабінеті.

Щоб оплатити проїзд треба буде прикласти картку або QR-квиток до валідатора – спеціального пристроя, яким має бути обладнаний транспорт.

З 1 листопада в київському наземному транспорті запровадять єдиний електронний квиток. Поки він буде працювати в тестовому режимі.

Перехідний період триватиме до листопада 2019 року: до цього часу користуватись можна буде і електронним, і звичайним одноразовим паперовим квитком.

Що передбачає нова система оплати за проїзд читайте в матеріалі "Економічної правди".

Українська правда
Теми: Київтранспорт
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