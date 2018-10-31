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У Кличко рассказали, где можно купить е-билет для транспорта

Среда, 31 октября 2018, 10:33

Карточку электронного билета для общественного транспорта Киева можно будет приобрести в кассах метрополитена, Киевпастранса, муниципальных и коммерческих киосках "Союзпечать", "Туринфо", "Т-Киоск".

Об этом сообщается на сайте Киевского городского совета.

Планируется, что каналы продаж карточек будут расширяться за счет новых агентов по продаже.

Адреса, по которым должны быть расположены киоски с билетами, можно посмотреть на сайте Киевпастранса. В списке их 400.

Однако, как объяснили "Украинской правде" в предприятии, процесс установления новых киосков продолжается.

Для того, чтобы определить ближайший к себе, в Киевпастрансе советуют обращаться к ним по телефону.

Как указано на сайте е-билета, купить его также можно будет у кондукторов в троллейбусах, трамваях и автобусах

 
Е-билет для общественного транспорта в Киеве

Сама карточка будет стоить 40 гривен. Ее надо будет зарегистрировать в личном кабинете.

Чтобы оплатить проезд надо будет приложить карточку или QR-билет к валидатору – специальному устройству, которым должен быть снабжен транспорт.

С 1 ноября в киевском наземном транспорте введут единый электронный билет. Пока он будет работать в тестовом режиме.

Переходный период продлится до ноября 2019 года: до этого времени пользоваться можно будет и электронным, и обычным одноразовым бумажным билетом.

Что предусматривает новая система оплаты за проезд читайте в материале "Экономической правды".

Украинская правда

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Темы: Киевтранспорт
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