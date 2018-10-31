У Кличко рассказали, где можно купить е-билет для транспорта

Карточку электронного билета для общественного транспорта Киева можно будет приобрести в кассах метрополитена, Киевпастранса, муниципальных и коммерческих киосках "Союзпечать", "Туринфо", "Т-Киоск".

Об этом сообщается на сайте Киевского городского совета.

Планируется, что каналы продаж карточек будут расширяться за счет новых агентов по продаже.

Адреса, по которым должны быть расположены киоски с билетами, можно посмотреть на сайте Киевпастранса. В списке их 400.

Однако, как объяснили "Украинской правде" в предприятии, процесс установления новых киосков продолжается.

Для того, чтобы определить ближайший к себе, в Киевпастрансе советуют обращаться к ним по телефону.

Е-билет для общественного транспорта в Киеве

С 1 ноября в киевском наземном транспорте введут единый электронный билет. Пока он будет работать в тестовом режиме.

Что предусматривает новая система оплаты за проезд читайте в материале "Экономической правды".