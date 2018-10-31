Справа про шахрайство: ГПУ оскаржить виправдальний вирок Гречківському

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Середа, 31 жовтня 2018, 11:51

Генеральна прокуратура оскаржить рішення суду, який визнав члена Вищої ради правосуддя Павла Гречківського невинним у замаху на шахрайство.

Про це "Українській правді" повідомив 31 жовтня речник Генпрокуратури Андрій Лисенко.

"ГПУ буде подавати апеляційну скаргу на рішення Шевченківського райсуду стосовно громадянина Гречківського", – сказав він.

За словами Лисенка, це буде зроблено одразу після отримання та вивчення повного тексту рішення цього суду.

У вівторок 30 жовтня колегія Шевченківського райсуду Києва оголосила вирок Гречківському та другому фігуранту справи Олегу Шкляру.

Їх обох повністю виправдали.

Гречківському інкримінували замах на шахрайство. Генпрокурор Луценко говорив, що член ВРП нібито вимагав 500 тис. доларів за вплив на прийняття судом необхідного рішення.

Захист Гречківського наполягав, що це була провокація.

Валентина Романенко, УП
Теми: Генпрокуратура суд
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