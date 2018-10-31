Дело о мошенничестве: ГПУ обжалует оправдательный приговор Гречкивскому

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Среда, 31 октября 2018, 11:51

Генеральная прокуратура обжалует решение суда, который признал члена Высшего совета правосудия Павла Гречкивского невиновным в покушении на мошенничество.

Об этом "Украинской правде" сообщил 31 октября спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко.

"ГПУ будет подавать апелляционную жалобу на решение Шевченковского райсуда в отношении гражданина Гречкивского", - сказал он.

По словам Лысенко, это будет сделано сразу после получения и изучения полного текста решения этого суда.

Во вторник 30 октября коллегия Шевченковского райсуда Киева объявила приговор Гречкивскому и второму фигуранту дела Олегу Шкляру.

Их обоих полностью оправдали.

Гречкивскому инкриминировали покушение на мошенничество. Генпрокурор Луценко говорил, что член ВРП якобы требовал 500 тыс. Долларов за влияние на принятие судом необходимого решения.

Защита Гречкивского настаивала, что это была провокация.

Валентина Романенко, УП
Темы: Генпрокуратура суд
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