В Ахметова пояснили, чому відрізали світло мітингувальникам з Харківського шосе

Два будинки у Дніпровському районі Києва, жителі яких другий день перекривають Харківське шосе, залишились без електроенергії через борги.

Про це повідомляє компанія-постачальник електроенергії ПрАТ "ДТЕК Київські електромережі" .

"З 30 жовтня два житлових будинки за адресами: вулиця Харківське шосе, 19 та 19-А залишилися без електропостачання. Споруди обслуговує ТОВ "ДІМ-СЕРВІС 19", що накопичило заборгованість у сумі понад 2 мільйони гривень за вже спожиту електроенергію", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що на сьогодні ТОВ "ДІМ-СЕРВІС 19" є балансоутримувачем трьох будинків житлового комплексу "Мега-Сіті" по вулиці Харківське шосе, 19, 19-А та 19-Б скандального забудовника Войцеховського. Усі ці об’єкти отримують електроенергію за тимчасовими договорами.



"Починаючи з жовтня 2016 року ТОВ "ДІМ-СЕРВІС 19" сплачує за спожиті послуги несвоєчасно та не в повному обсязі", - йдеться в повідомленні.

У "ДТЕК Київські електромережі" додали, що розуміють складну ситуацію, у якій опинились мешканці багатоповерхівок, тому неодноразово пропонували узгодити графік погашення заборгованості.

"Балансоутримувач також має якнайшвидше виконати технічні умови та укласти договір про приєднання до електричних мереж за постійною схемою живлення. Це дозволило б вирішити спірну ситуацію та унеможливити відключення від електропостачання. Однак ТОВ "ДІМ-СЕРВІС 19" досі цього не зробило", - йдеться в повідомленні.

Електропостачальна компанія також підкреслила, що незважаючи на постійне зростання боргу, пішла назустріч та неодноразово ініціювала продовження тимчасового договору на електропостачання будинків.

Зокрема, 4 жовтня тимчасову угоду № 62349 від 02.04.2013 продовжили до 1 грудня 2018 року.



Також повідомляється, що 23 жовтня відбулася нарада з представниками Київської адміністрації та всіма керівниками ОСББ ЖК "Мега-Сіті".

"Але проблема досі не вирішена. У такій ситуації "ДТЕК Київські електромережі" вимушена припинити подачу електроенергії до будинків за адресами вулиця Харківське шосе, 19 та 19-А", - йдеться в повідомленні.

Наразі компанія просить міську владу та мешканців будинків посилити контроль над балансоутримувачем-боржником.

Нагадаємо, ввечері 30 жовтня мешканці одного з будинків поблизу Харківського шосе в Києві перекрили дорогу, вимагаючи відновити подачу електроенергії.

У серпні 2017-го Харківське шосе також перекривали через відсутність води та електрики.

Тоді у "Київенерго" заявили про борг у понад 3 млн гривень компанії, яка належить Войцеховському. Люди ж запевняли, що не мають боргів.

Тоді начальник управління житлово-комунальної політики Київської міської адміністрації Олександр Малихін пообіцяв мітингувальникам, що представники "Київенерго" в індивідуальному порядку розглянуть борги мешканців.

Згодом Київська адміністрація заявила, що досягнула конструктиву з мешканцями будинків Войцеховського та розробила план дій, щоб уникнути кризових ситуацій у подальшому.

Войцеховського підозрюють в самовільному захопленні ділянок під будівництво 40 об’єктів; непоодиноких фактів повторного продажу квартир в житлових будинках, вже реалізованих іншим громадянам; введенні в експлуатацію житла на підставі підроблених рішень судів.

У вересні 2015 року Войцеховський заявляв, що проти нього ведеться "брудна кампанія" і пояснював її корупцією та недобросовісною конкуренцією відносно компаній, які будують соціальне житло.

25 жовтня 2016 року ГПУ завершила досудове розслідування щодо Войцеховського і ще двох співучасників — керівників підконтрольних йому підприємств.

Щоб вийти з-під арешту, Войцеховському довелося внести заставу в 14 млн гривень. У вересні 2016 року радник київського мера Дмитро Білоцерковець повідомив, що Войцеховський втік до РФ після того, як його випустили під заставу.

У грудні 2017 року акціонери "Київенерго" вирішили виділити зі складу компанії оператора систем розподілу – "ДТЕК "Київські електромережі".