У Ахметова объяснили, почему отрезали свет митингующим с Харьковского шоссе

Два дома в Днепровском районе Киева, жители которых второй день перекрывают Харьковское шоссе, остались без электроэнергии из-за долгов.

Об этом сообщает компания-поставщик электроэнергии ЧАО "ДТЭК Киевские электросети".

"С 30 октября два жилых дома по улице Харьковское шоссе, 19 и 19-А остались без электроснабжения. Сооружения обслуживает ООО "ДОМ-СЕРВИС 19", которое накопило задолженность в сумме более 2 миллионов гривен за уже потребленную электроэнергию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на сегодня ООО "ДОМ-СЕРВИС 19" является балансодержателем трех домов жилого комплекса "Мега-Сити" по улице Харьковское шоссе, 19, 19-А и 19-Б скандального застройщика Войцеховского. Все эти объекты получают электроэнергию по временным договорам.

"Начиная с октября 2016 года ООО "ДОМ-СЕРВИС 19" платит за потребленные услуги несвоевременно и не в полном объеме", - говорится в сообщении.

В "ДТЭК Киевские электросети" добавили, что понимают сложную ситуацию, в которой оказались жители многоэтажек, поэтому неоднократно предлагали согласовать график погашения задолженности.

"Балансодержатель также должен быстрее выполнить технические условия и заключить договор о присоединении к электрическим сетям на постоянной схеме питания. Это позволило бы решить спорную ситуацию и исключить отключение от электроснабжения. Однако ООО "ДОМ-СЕРВИС 19" до сих пор этого не сделало", - говорится в сообщении.

Электроснабжающая компания также подчеркнула, что, несмотря на постоянный рост долга, пошла навстречу и неоднократно инициировала продолжение временного договора на электроснабжение домов.

В частности, 4 октября временное соглашение № 62349 от 02.04.2013 продлили до 1 декабря 2018 года.

Также сообщается, что 23 октября состоялось совещание с представителями Киевской администрации и всеми руководителями ОСМД ЖК "Мега-Сити".

"Но проблема не решена. В такой ситуации "ДТЭК Киевские электросети" вынуждена прекратить подачу электроэнергии в дома по улице Харьковское шоссе, 19 и 19-А", - говорится в сообщении.

Сейчас компания призывает городские власти и жителей домов усилить контроль над балансодержателем-должником.

Напомним, вечером 30 октября жители одного из домов вблизи Харьковского шоссе в Киеве перекрыли дорогу, требуя восстановить подачу электроэнергии.

В августе 2017 года Харьковское шоссе также перекрывали из-за отсутствия воды и электричества. Тогда в "Киевэнерго" заявили о долге в более 3 млн гривен компании, принадлежащей Войцеховскому. Люди же уверяли, что не имеют долгов.

Тогда начальник управления жилищно-коммунальной политики Киевской городской администрации Александр Малыхин пообещал митингующим, что представители "Киевэнерго" в индивидуальном порядке рассмотрят долги жителей.

Позже Киевская администрация заявила, что достигла конструктива с жителями домов Войцеховского и разработала план действий, чтобы избежать кризисных ситуаций в дальнейшем.

Войцеховского подозревают в самовольном захвате участков под строительство 40 объектов; неоднократных фактах повторной продажи квартир в жилых домах, уже реализованных другим гражданам; вводе в эксплуатацию жилья на основании поддельных решений судов.

В сентябре 2015 года Войцеховский заявлял, что против него ведется "грязная кампания" и объяснял ее коррупцией и недобросовестной конкуренции в отношении компаний, которые строят социальное жилье.

25 октября 2016 года ГПУ завершила досудебное расследование в отношении Войцеховского и еще двух соучастников – руководителей подконтрольных ему предприятий.

Чтобы выйти из-под ареста, Войцеховскому пришлось внести залог в 14 млн гривен.

В сентябре 2016 года советник киевского мэра Дмитрий Белоцерковец сообщил, что Войцеховский бежал в РФ после того, как его выпустили под залог.

В декабре 2017 года акционеры "Киевэнерго" решили выделить из состава компании оператора систем распределения – "ДТЭК "Киевские электросети".