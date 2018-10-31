Олланд розповів, як у Мінську Путін затягував припинення вогню на Донбасі

Президент Росії Володимир Путін понад усе прагне перетворити війну в Україні на "заморожений конфлікт", щоб контролювати цю територію.

Про це заявив колишній президент Франції Франсуа Олланд, виступаючи на конференції в університеті міста Монс у Бельгії, передає "Укрінформ".

"Бажання Володимира Путіна полягає в тому, щоб усі конфлікти, які були ним створені, перейшли в стадію "заморожених". У Грузії, Молдові, а тепер ще й в Україні. Його мета – не допустити того, щоб українська влада мала контроль над своєю територією, аж до кордонів з Росією, включно із Кримом", – пояснив екс-президент.

Олланд також заявив, що "часткова вина й самої України" є в тому, що "боротьба з корупцією в країні триває так довго, а також у нереалізації Мінських угод".

На запитання студентів, чи є добрим "нормандський формат", Олланд відповів ствердно.

"Я провів багато годин у телефонних розмовах із Меркель, Путіним і Порошенком. Я не знаю достеменно, що ці консультації дали, але думаю, що вони дали принаймні одну річ: вівся діалог. А коли йде розмова, припиняються вбивства одних одними. Це і є і тодішньою, і нинішньою вигодою "нормандського формату", – вважає колишній лідер Франції.

За його словами, "коли сепаратисти, підтримувані Росією, на Донбасі продовжували свій наступ, була нагальна потреба: домогтися припинення вогню, після чого відвести важке й легке озброєння".

"У Мінську тоді гра велася між Володимиром Путіним, Петром Порошенком, з одного боку, та мною і Ангелою Меркель, які були там для досягнення мети припинити вогонь. Путін хотів, щоб режим тиші був започаткований якомога пізніше, а Порошенко – якомога швидше. Врешті, активна фаза війни була зупинена, але це не означає, що після Мінська припинилися загибелі військових", – вказав Олланд.

Як повідомлялось, на початку жовтня президент України Петро Порошенко відзначив колишнього президента Франції Франсуа Олланда однією з найвищих державних нагород України – орденом Свободи.

Олланда нагородили "за визначний особистий внесок у підтримку суверенітету, територіальної цілісності і незалежності України, а також у справу протидії розгортання агресії на Донбасі та деокупації Криму".

Екс-президент Франції також був відзначений за його ініціативу разом із канцлером Німеччини створити "нормандський формат", який відкрив шлях до дипломатичних переговорів для досягнення миру на Донбасі.