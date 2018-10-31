Олланд поведал, как в Минске Путин затягивал прекращение огня на Донбассе

Президент России Владимир Путин больше всего стремится превратить войну в Украине в "замороженный конфликт", чтобы контролировать эту территорию.

Об этом заявил бывший президент Франции Франсуа Олланд, выступая на конференции в университете города Монс в Бельгии, передает "Укринформ".

"Желание Владимира Путина заключается в том, чтобы все конфликты, которые были им созданы, перешли в стадию "замороженных". В Грузии, Молдове, а теперь еще и в Украине. Его цель – не допустить того, чтобы украинская власть контролировала свою территорию, вплоть до границ с Россией, включая Крым", – пояснил экс-президент.

Олланд также заявил, что "частичная вина и самой Украины" заключается в том, что "борьба с коррупцией в стране продолжается так долго, а также в нереализации Минских соглашений".

На вопрос студентов, хорош ли "нормандский формат", Олланд ответил утвердительно.

"Я провел много часов в телефонных разговорах с Меркель, Путиным и Порошенко. Я не знаю точно, что эти консультации дали, но думаю, что они дали хотя бы одну вещь: велся диалог. А когда идет разговор, прекращаются убийства друг друга. Это и есть и тогдашняя, и нынешняя выгода "нормандского формата", – считает бывший лидер Франции.

По его словам, "когда сепаратисты, поддерживаемые Россией, на Донбассе продолжали свое наступление, была насущная необходимость: добиться прекращения огня, после чего отвести тяжелое и легкое вооружение".

"В Минске тогда игра велась между Владимиром Путиным, Петром Порошенко, с одной стороны, и мной и Ангелой Меркель, которые были там для достижения цели прекратить огонь. Путин хотел, чтобы режим тишины установился как можно позже, а Порошенко – как можно скорее", – от метил Олланд.

По его словам, "в конце концов, активная фаза войны была остановлена, но это не значит, что после Минска прекратились гибели военных".

Как сообщалось, в начале октября президент Украины Петр Порошенко отметил бывшего президента Франции Франсуа Олланда одной из высших государственных наград Украины - орденом Свободы.

Олланда наградили "за выдающийся личный вклад в поддержку суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины, а также в дело противодействия агрессии на Донбассе и деоккупации Крыма".

Экс-президент Франции также был отмечен за его инициативу вместе с канцлером Германии создать "нормандский формат", который открыл путь к дипломатическим переговорам для достижения мира на Донбассе.