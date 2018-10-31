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Путін погрожує "важкими наслідками" за спроби "розірвати" РПЦ

Середа, 31 жовтня 2018, 11:48
Путін погрожує важкими наслідками за спроби розірвати РПЦ

Президент Росії Володимир Путін заявив, що Російська православна церква робить багато для зміцнення культурних і гуманітарних зв'язків РФ зі співвітчизниками з усього світу і зараз багато хто намагається "розірвати ці пута".

Про це він сказав на VI Всесвітньому конгресі російських співвітчизників у Москві.

За його словами, зараз багато хто намагається різними способами їх розірвати, "розірвати ці зв'язки, розтягнути по національних квартирах".

"Хочу підкреслити одне - політиканство в такій чутливій сфері завжди оберталося важкими наслідками. І перш за все для тих, хто це робить", - пригрозив Путін.

Він додав, що обов'язок Росії - "зробити все для збереження духовної та історичної єдності".

Раніше патріарх Московський Кирило заявив, що надання Константинополем томосу Україні - це "глобальне замовлення" на руйнування Російської православної церкви.

11 жовтня синод Вселенського патріархату підтримав надання автокефалії Українській православній церкві.

Також синод зняв анафему з глави УПЦ КП Філарета та предстоятеля Української автокефальної православної церкви Макарія.

Глава УПЦ Київського патріархату Філарет заявив, що у найближчий час відбудеться об’єднавчий Архієрейський собор для створення єдиної Української помісної церкви.

У Російській православній церкві пообіцяли жорстку відповідь на дії Константинополя щодо України.

15 жовтня синод Російської православної церкви визнав неможливим її подальше перебування у євхаристійному спілкуванні з Константинопольським патріархатом.

Синод Російської православної церкви за кордоном, який базується в Нью-Йорку, також заявив про припинення "євхаристичного" спілкування зі Вселенським патріархатом.

Українська правда
Теми: ПутінРосіяцерква
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